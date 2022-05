Op het station van Boxtel ging het 15-jarige meisje met de 36-jarige Ahmed mee

In deze zaak staat het verhaal van het slachtoffer lijnrecht tegenover dat van de verdachte, zegt de officier van justitie als de zitting ten einde loopt. Hij richt zich tot de rechter: „U moet daarin een keuze maken.”

Ahmed M. wordt ervan verdacht dat hij een 15-jarig meisje heeft gedwongen seksuele handelingen te ondergaan, waaronder verkrachting.

Het verhaal van de 36-jarige schoonmaker met blanco strafblad, en dat van het slachtoffer die een licht verstandelijke beperking heeft, begint op dezelfde plek: het treinstation van Boxtel, en op dezelfde dag, 10 maart 2021. Ze treffen elkaar toevalligerwijs. Hij is onderweg naar een schoonmaakklus in Utrecht en zij gaat met hem mee. Daar stoppen de overeenkomsten tussen de lezingen van wat zich heeft afgespeeld.

„Hoe voelt u zich dat u hier zit”, vraagt de rechter de verdachte. „Het is wel een één-tegen-één verhaal, hè. De uitspraak maakt een groot verschil voor uw en haar toekomst.”

De verdachte, een korte, slanke man gekleed in een zwarte spijkerblouse, komt uit Marokko en woont nu zeven jaar in Nederland. Het slachtoffer is niet bij de zitting omdat er een „acute, nijpende situatie” is, zegt haar advocaat.

De verdachte spreekt via een tolk, die naast hem zit. Hij wrijft eerst met twee handen over zijn gezicht. „Ik ben verbaasd over wat er allemaal wordt gezegd.”

Het meisje benaderde hem, herinnert hij zich. Ze vroeg wat hij ging doen en hij zei dat hij in Utrecht ging werken. „Ze was nog nooit in Utrecht geweest en wilde mee. Dat kan niet, zei ik. Maar ze bleef kleven.” Hij zegt dat zij zijn telefoon pakte en haar nummer intoetste.

„Maar zij zegt dat u haar aan het volgen was op het station in Boxtel”, zegt de voorzitter. „Ze zegt dat u haar om haar nummer vroeg en dat ze het toen maar heeft gegeven. Dat u zei dat u haar wilde ‘pakken’.”

De verdachte schudt zijn hoofd. „Dat zou ik nooit doen. Ik heb een vrouw en kind.”

Wat hij wel deed: een treinkaartje en een broodje döner voor haar kopen. „Dat vroeg ze”, zegt hij.

De rechter wil weten waarom hij aan het meisje vroeg hoe oud ze was. „Ik zei tegen haar: hoe oud ben je, want ik kan niet zomaar bij je als je minderjarig bent. Ze zei dat ze achttien was. Ik dacht dat ze ouder was, want qua lichaamsbouw lijkt ze ouder.”

„Zij zegt dat ze tegen u zei dat ze vijftien was, en dat u zei dat ze wel achttien leek.”

Hoe ging het verder, vraagt de voorzitter. „Ze praatte heel veel. Het was druk in de trein. Ze was continu bezig met mij aanraken.”

„Had u toen niet het gevoel van, ik moet niet bij haar blijven?”

„Ik wilde haar helpen. Als ik haar alleen zou laten, zou ze misschien problemen ondervinden. Dan zou ze zeggen dat ik haar in de steek heb gelaten.”

Op straat lachte het meisje naar iedereen, zegt de verdachte. „Ze probeerde contact te maken met jongens. Ze trok steeds aan haar onderbroek zodat die zichtbaar werd. Wat je doet is schandalig, zei ik, dat mag je niet doen.”

Na de reis komt het duo aan bij het kantoor waar hij gaat schoonmaken. Het slachtoffer zou wachten in een kamertje, zegt de verdachte. De voorzitter: „Zij zegt dat u haar tegen haar wil heeft aangeraakt in dat kamertje. U zou haar borst hebben gelikt en haar hebben gevingerd.”

Vanuit dat kamertje nam het slachtoffer contact op met de buitenwereld. Op WhatsApp zei ze dat ze opgesloten zat en dat een man haar had gevingerd. Het slachtoffer meent dat ze „rot op” tegen hem heeft gezegd. Maar volgens de verdachte klopt er niets van dat verhaal.

Alleen op de borst van het slachtoffer is dna van de verdachte gevonden. Het zou speeksel kunnen zijn, maar ook iets anders. Volgens de verdachte is het daar gekomen doordat zij zijn hand op haar borst legde.

Op een gegeven moment wilde het meisje naar buiten en ging ze weg, zegt de verdachte. „Ik zei: over tien minuten ben ik klaar, dan kom ik je ophalen. Toen ik klaar was met mijn werk, zag ik politie voor de deur staan.” Hij heeft twee weken vastgezeten.

De rechtbank oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor verkrachting: het is niet duidelijk of er dwang in het spel was, en dat is nodig om tot een veroordeling te komen. Hij wordt wel veroordeeld voor ontuchtige handelingen, omdat zij minderjarig is en hij haar borst heeft aangeraakt, en krijgt een taakstraf van vijftig uur, met aftrek van het voorarrest. Zijn verklaring noemt de rechtbank „onaannemelijk”.

Procesdeelnemers Rechter: H. Gerritse Officier van Justitie: H. Timmer Advocaat verdachte: M. Coster