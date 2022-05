Nederlandse priester Brandsma heiligverklaard in Rome

De Nederlandse priester Titus Brandsma (1881-1942) is zondag in Rome heiligverklaard door paus Franciscus. Dat gebeurde tijdens een speciale mis op het Sint Pietersplein. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Nederlander heilig wordt verklaard.

Brandsma werd in 1985 al zalig verklaard door de Katholieke Kerk voor zijn verzet tegen de nazi’s. Hij overleed in 1942 in concentratiekamp Dachau. Om heiligverklaard te worden, moest Brandsma aantoonbaar verantwoordelijk zijn voor een wonder. Dat werd de genezing van de Amerikaanse karmelietenpater Michael Driscoll, bij wie in 2004 een agressieve vorm van huidkanker werd geconstateerd. Zijn gemeenschap bad op voorspraak van Brandsma voor zijn herstel. Driscoll was bij de heiligverklaring aanwezig.

Beschermer

Doordat Brandsma nu heiligverklaard is, kunnen gelovigen zich tijdens hun gebed tot hem wenden om hulp te krijgen bij hun verzoek aan God. Heiligen worden soms geëerd als beschermer van een stad of beroepsgroep. Omdat Brandsma zich verzette tegen het nazisme en inzette voor de persvrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog, wil een groep van katholieke journalisten uit Nederland en België dat hij de beschermheilige van de journalistiek wordt. Hierover is nog niets besloten.

Namens de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk waren kardinaal Wim Eijk (aartsbisdom Utrecht), bisschop Gerard de Korte (’s-Hertogenbosch) en bisschop Ron van den Hout (Groningen-Leeuwarden) naar het Vaticaan afgereisd om de mis bij te wonen.

Ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls en Han van Krieken, rector van de Radboud Universiteit, stonden op het Sint Pietersplein. Zij waren aanwezig vanwege Brandsma’s verleden bij de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij de eerste hoogleraar wijsbegeerte was en in het collegejaar 1932-1933 de positie van rector magnificus bekleedde.