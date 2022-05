Na de Blockhaus is de strijd om de Girozege nog een secondenspel

Kun je op de beklimming van de Blockhaus, een 1.665 meter hoge reus in de Abruzzen, al na tien dagen de Giro winnen? Met de linkervuist in de lucht kwam de Australiër Jai Hindley op de top over de finish, nadat hij met minimaal verschil de eindsprint van een groepje favorieten had gewonnen. Al even blij was een kleine twee minuten na hem de Spanjaard Juan Pedro López, die nog net de roze leiderstrui behield. Lang was de lijst met verliezers, van Wilco Kelderman tot de Britse klimmer Simon Yates. Maar wie over twee weken in Verona de 105de Giro d’Italia wint?

Nog nooit in de zes keer dat de Blockhaus eerder finishplaats was in de Ronde van Italië behaalde de ritwinnaar uiteindelijk ook de eindzege. Hindley, in 2020 al eens tweede in de Giro, kan zich nog niet rijk rekenen. De klim van 13,6 kilometer lengte en een gemiddelde stijging van 8,4 procent leidde zondag tot een slagveld, in een rit van 191 kilometer met meer dan vierduizend hoogtemeters. Maar uiteindelijk gaven de sterksten elkaar weinig toe en is de strijd om la maglia rosa na tien dagen Giro nog altijd secondenspel, met zes renners binnen een halve minuut van de verrassende leider López.

Hoe selectief de beklimming van de Blockhaus ook mag zijn, historisch gezien kun je er de Giro wel verliezen maar niet winnen. Op 31 mei 1967, als de Apennijnentop voor het eerst in het routeschema is opgenomen, behaalt de dan 21-jarige Eddy Merckx er zijn allereerste ritzege in een grote ronde maar gaat de eindwinst later naar de Italiaan Felice Gimondi. ‘De Kannibaal’ geeft wel meteen cachet aan de Blockhaus, die de Duitse naam dankt aan een Oostenrijkse legercommandant die rond 1860 een stenen fort bouwde op de top. In 1968 en 1972 komt Merckx niet als eerste boven, maar behaalt hij later die ronde wel twee van zijn in totaal vijf eindzeges.

Onverwachte topprestatie

De Blockhaus is wel een klim waar favorieten voor de eindzege zich altijd tonen. In de vijfde etappe van de Giro van 1984 stijgt de Italiaanse tijdritspecialist Francesco Moser er boven zichzelf uit. Hij verrast alle volgers door vlak achter zijn landgenoot Moreno Argentin als tweede de top te bereiken. Belangrijker: al vroeg in de ronde pakt Moser winst op zijn Franse rivaal Laurent Fignon, doorgaans een betere klimmer dan hij . Zijn onverwachte topprestatie op de Blockhaus liegt niet, voor de eerste en enige keer in zijn carrière wordt Moser ook eindwinnaar. „Ik heb die Giro eigenlijk gewonnen op de Blockhaus”, vertelt hij in het blad Wielerrevue.

De ene rit naar de Blockhaus is de andere niet. In 1968 mag de in het klassement kansloze Italiaan Franco Bodrero winnen, een dag voordat die Giro eindigt in Napels. Vier jaar later staat de klim al in rit 4a op het programma, wint de Spaanse klimgeit José Manuel Fuente na slechts 42 kilometer en moeten de renners ’s middags nog 210 kilometer in rit 4b. Ook in 2009 is er een kort ritje, gewonnen door de Italiaan Franco Pellizotti die later wegens doping uit de uitslag wordt geschrapt. De Russische Rabo-kopman Denis Mensjov wordt vierde en wint drie dagen later in Rome de Giro.

De bergetappe van zondag had nog het meest weg van die van 2017, toen de beklimming van de Blockhaus ook vlak voor de tweede rustdag op het programma stond. De daguitslag van toen zei niet alles over het einduitslag van die Giro, maar wel veel. Nairo Quintana pakte ritwinst en roze. Maar achter de Colombiaan schitterde Tom Dumoulin opzichtig. De Limburger beperkte zijn verlies tot 24 tellen en reed Quintana even later op liefst 2.53 minuut in een lange tijdrit – twee weken later was hij de eerste Nederlandse Girowinnaar.

Zondag was Dumoulin de eerste die loste, vlak nadat de eerste groep in Roccamorice de slotklim was opgedraaid. Eerdere cols als de Roccaraso en de Passo Lanciano plus de lastige aanloop naar de Blockhaus (10 kilometer klimmen met gemiddeld 4 procent stijging) hadden velen gesloopt. Wilco Kelderman, tot zondag hoog in het klassement, kwam na een lekke band nooit meer terug vooraan. De nummer drie van de Giro in 2020 verloor uiteindelijk meer dan tien minuten op zijn ploeggenoot Hindley. Simon Yates, tot rit negen de best geklasseerde klassementsrenner, kwam op meer dan elf minuten binnen. „Ik weet nog niet of ik doorga”, zei de Britse nummer drie van vorig jaar, die na afloop klaagde over een pijnlijke knie en de hitte.

Kracht van Ineos-Grenadiers

Wat de Blockhaus dit keer vooral duidelijk maakte, was de kracht van de Britse ploeg Ineos-Grenadiers. De eerste vijf kilometer dunde de tot Fransman genaturaliseerde Rus Pavel Sivakov de kopgroep aanzienlijk uit. Zijn Australische ploeggenoot Richie Porte ‘wurgde’ vervolgens de rest. Toen kopman Richard Carapaz demarreerde op 4,5 kilometer onder de top, op het steilste stuk van de klim, hadden alleen de Fransman Romain Bardet en de Spanjaard Mikel Landa nog lucht om te volgen. Was dit het moment dat de Blockhaus duidelijk maakte wie deze Giro de sterkste klassementsrenners zijn?

„Ik probeerde zo goed als het ging te overleven”, vertelde Hindley, die in de laatste kilometer zag hoe de drie voor hem aarzelden. De 26-jarige kopman van Bora-Hansgrohe kon terugkomen en bleek nog sterk genoeg om de sprint van het kopgroepje te winnen. 58 seconden na de winnaar eindigde de 22-jarige Giro-debutant Tymen Arensman als tiende en beste Nederlander. Zijn Franse kopman Bardet staat derde in het klassement, twee tellen achter de Portugese nummer twee Joao Almeida en één tel voor Carapaz. Na de Blockhaus is nog niets beslist.