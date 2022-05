Als de Makarov niet is uitgeschakeld, waar is het Russische schip dan wel?

Zou het Oekraïne weer zijn gelukt? Ondanks een uitgeschakelde marine toch een flinke klap uitdelen aan de Russen op zee? Half april had de Moskva er al aan moeten geloven. Met twee Neptunus-raketten van Oekraïense makelij werd het Russische vlaggenschip naar de bodem van de Zwarte Zee gejaagd. De raketten werden waarschijnlijk afgevuurd vanuit de omgeving van de havenstad Odessa.

Daarna werd het Russische fregat Admiraal Makarov als meest aantrekkelijke doelwit voor de Oekraïners beschouwd. De moderne Makarov, in 2017 volledig in dienst genomen, verzorgt de luchtverdediging voor andere schepen van de Russische vloot in de Zwarte Zee. Zonder de Makarov zouden zij een stuk kwetsbaarder zijn voor aanvallen door onder meer de Oekraïense Bayraktar-drones. Bovendien vuurde de Makarov kruisraketten af op doelen in Oekraïne. Dit schip uitschakelen zou de Russische oorlogsmachine dus behoorlijk hinderen.

Op vrijdag 6 mei maakte het gewaardeerde Twitter-account ‘OSINTdefender’ melding van ‘onbevestigde berichten’ uit Oekraïense bronnen dat de Makarov geraakt zou zijn door antischeepsraketten in de buurt van Slangeneiland. „Tot nu toe is er geen bewijs”, voegde OSINTdefender eraan toe. Na het zinken van de Moskva werd dit bericht door veel deskundigen en diverse media uiterst serieus genomen. Het Amerikaanse blad Forbes schreef bijvoorbeeld wat voor ‘sappig’ doelwit de Makarov wel niet zou zijn. Al wees ook Forbes erop dat „hard bewijs” voorlopig ontbrak.

Satellietbeelden en foto’s

Dat duurde niet lang. Althans, zo leek het. In Turkse media ging al snel videobeeld rond van een brandend schip dat erg veel op de Makarov leek. Daarna volgden satellietbeelden en foto’s, klaarblijkelijk genomen vanaf de Oekraïense kust. Ook specialisten raakten overtuigd. ‘Fregat admiraal Makarov in brand – groot verlies voor Moskou’ schreef de website Marineschepen.nl nog dezelfde dag. Dagblad Trouw maakte, met slagen om de arm, ook een bericht.

Het ‘bewijs’ nam dan ook steeds verder toe. Zo beweerde de Oekraïense nieuwssite Dumskaya, op basis van niet genoemde bronnen, dat Russische reddingsschepen richting de rampplek voeren. Op Telegram meldde de Oekraïense parlementariër Oleksij Honcharenko dat ook de Makarov was geraakt door Neptunus-raketten. Bovendien verhoogde het Oekraïense ministerie van Defensie het aantal tot zinken gebrachte Russische marineschepen, waaronder ook kleinere landingsvaartuigen, van tien naar elf.

Geen bewijs

In de dagen erna sloeg de twijfel toe. Het Pentagon zei niet over bewijs te beschikken dat de Makarov was geraakt. En waar het Kremlin bij de Moskva van een brand aan boord sprak, ontkende regeringswoordvoerder Peskov nu ronduit dat er iets loos wat met de Makarov.

Daarop besloot Jaime Karremann van Marineschepen.nl de videobeelden van de brandende ‘Makarov’ nog maar eens te bekijken. Nu dacht hij een andere radar te bespeuren dan de Makarov heeft. En meer dingen klopten niet. „Die beelden komen waarschijnlijk uit een simulatie”, zegt Karremann achteraf. Ondertussen gaat hij ervan uit dat de Makarov ongeschonden is. „Omdat er eigenlijk geen bewijs is dat er iets is gebeurd.”

Hoe kan het dan dat Oekraïne precies op die dag het aantal gezonken Russische schepen verhoogde? Volgens regeringswoordvoerder Oleksij Arestovich was er waarschijnlijk sprake van een misverstand. Een Oekraïense Bayraktar-drone zou rond dezelfde datum bij Slangeneiland een Russisch landingsvaartuig van de Serna-klasse hebben vernietigd. Volgens Arestovich was er mogelijk sprake van een Russische desinformatiecampagne. „Misschien hebben ze het zelf gelekt via een Oekraïens lijkend Telegram-account. Om te kunnen zeggen dat onze en westerse media liegen nadat zij het bericht hebben overgenomen.”

Dagen speuren

Ondertussen gaat het debat op sociale media door. Want waar is de Makarov dan wel? Al dagen speuren specialisten op het gebied van open source intelligence, vaak OSINT genoemd, satellietbeelden af op zoek naar het schip. Dat valt nog niet mee. Er vaart op de Zwarte Zee namelijk nog een tweede fregat van dezelfde Grigorovitsj-klasse. Deze ‘Essen’ lijkt als twee druppels water op de Makarov.

Vijf dagen na het mogelijke incident met de Makarov meldt Forbes dat een journalist het schip op satellietbeeld heeft gespot nabij Sebastopol op de Krim. Daar houdt een flink deel van de Zwarte Zee-vloot zich schuil om buiten het bereik van de Neptunus-raketten te blijven.

Jaime Karremann van Marineschepen.nl is nog niet overtuigd. „Ik hoop op een beeld waarin twee schepen van de Grigorovitsj-klasse tegelijk worden gevangen”, zegt hij. Dan weten we zeker dat de Makarov nog vaart.

Een dag later neemt hij weer contact op. Hij heeft nieuwe beelden van een Sentinel-satelliet geanalyseerd die de Krim is gepasseerd. Daarop meent hij beide schepen te ontwaren. „Op 29 kilometer ten westen van Nikolajevka op de Krim”, mailt hij. Hij herkent ze aan het „helidek” en aan de „bak met de lanceerinrichting”. Karremann: „Dus wat mij betreft kan het haast niet anders dan dat de Makarov nog altijd aan de oppervlakte is. Misschien wel geraakt, of aangevallen, dat valt niet uit te sluiten.”

NRC onderzoekt de strijd om de beeldvorming rond Oekraïne. Mail media@nrc.nl met tips.

De oorlog in Oekraïne is óók een strijd om de beeldvorming, waarin met -foto’s, video’s en nieuwsberichten wordt geprobeerd de internationale opinie te beïnvloeden. Aflevering 7: werd het Russische fregat Admiraal Makarov nu wel of niet geraakt door anti-scheepsraketten?