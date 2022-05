Kritiek en lof voor hoe D66 het boetekleed aantrekt

Aan het eind van de ledenbijeenkomst van D66 in Den Bosch gaat het even mis. Een man in de zaal schreeuwt zijn beklag terwijl de spreekstalmeester Stientje van Veldhoven in haar slotwoord de ruim tweehonderd aanwezige leden juist met een goed gevoel naar huis wil sturen. „Ik durf te zeggen”, zegt de voormalige staatssecretaris, „dat we vandaag met elkaar een heleboel hebben geleerd.”

Daar is Tim Vos uit Utrecht het absoluut niet mee eens. „Respect voor de orde”, schreeuwt hij door de zaal, „betekent ook respect voor de leden!” Hij vindt dat deze zondagmiddag in 1931 Congrescentrum niet álle vragen aan de partijleiding konden worden gesteld. „Wij kunnen alleen leren als we ook de antwoorden krijgen op de vragen.”

De D66-leden waren zondag bij elkaar gekomen na de kwestie rond grensoverschrijdend gedrag door voormalig partijadviseur en lobbyist Frans van Drimmelen. Bij de plenaire slotsessie in Den Bosch was het niet de bedoeling dat er nog kritische vragen uit de zaal zouden worden gesteld – het was het enige uurtje waarop de pers bij de ingelaste partijdag van D66 aanwezig mocht zijn. Eerder op de dag waren er verschillende deelsessies waarbij de leden hun vragen konden stellen over het gevoelige thema dat op de agenda stond: sociale veiligheid en de partijcultuur.

Kabinetsadviseur Mariëtte Hamer houdt „een beetje een dubbel gevoel” over aan de bijeenkomst

De kwestie-Van Drimmelen had eerder veel discussie losgemaakt onder de leden: was de partijtop bezig geweest met het kordaat en zorgvuldig afhandelen van de affaire? Of vooral met het voorkomen van negatieve beeldvorming? Dat de Volkskrant had onthuld dat de partij essentiële conclusies uit het onderzoek naar Van Drimmelen niet met de leden had gedeeld, wakkerde de onrust verder aan. Vorige maand erkenden partijleider Sigrid Kaag en partijvoorzitter Victor Everhardt op een bewogen persconferentie dat zij inschattingsfouten hadden gemaakt.

Schikking

Helemaal aan het eind van de middag in Den Bosch beklimt Everhardt nog eenmaal het podium om de leden te vertellen dat er inmiddels op diezelfde middag een schikking is bereikt tussen het partijbestuur en de melder van het wangedrag van Van Drimmelen. Daarbij corrigeert de partijvoorzitter de vorig jaar gewekte „indruk” dat de adviseur zich niet schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. „Dat is onjuist”, zegt Everhardt, die een half jaar geleden aantrad als nieuwe voorzitter.

In een uitgebreidere verklaring op de website van D66 stelt het partijbestuur dat er „na intensief en tegelijk constructief overleg” overeenstemming met de melder is bereikt over „een financiële compensatie” voor immateriële schade en gemaakte juridische kosten. De oud-medewerkster van het partijbureau zal „een belangrijk deel” van dit bedrag schenken aan een stichting die zich inzet voor vrouwenrechten. Kaag zegt na afloop dat ze met de melder van de klachten tegen Van Drimmelen inmiddels appcontact heeft gehad en, nu er een schikking is bereikt, ze haar ook zal gaan ontmoeten, „op haar verzoek”.

Na afloop wordt ‘schreeuwer’ Tim Vos op zijn onaangekondigde interventie aangesproken door Marcelle Hendrickx, wethouder in Tilburg. Geïrriteerd: „Ik vind het lastig dat je buiten de orde iets begint te roepen.” Vos ziet de opmerking van Hendrickx als het diepere culturele probleem in de partij. Wie zich kritisch opstelt in het openbaar, krijgt al snel een politicus of bestuurder op z’n dak.

Behalve ruim tweehonderd leden is een groot aantal partijprominenten op de bijeenkomst afgekomen: Tweede Kamerleden als Paul van Meenen en Fonda Sahla, senatoren Annelien Bredenoord en Petra Stienen (zij oogstte applaus met haar oproep voor „meer empathie en mededogen”) en vrijwel alle bewindslieden van D66 in het kabinet.

Verstoorde werkverhouding

Ook aanwezig: de twee Europarlementariërs van D66 die, zo bleek zaterdag uit onderzoek van NRC, al jaren een verstoorde werkverhouding hebben: Sophie in ’t Veld en Samira Rafaela. In de besloten sessie werd aan het bestuur een enkele vraag gesteld over de situatie in Brussel, met name over de wijze waarop partijvoorzitter Everhardt invloed heeft uitgeoefend op het onafhankelijke onderzoek naar het gedrag van Rafaela jegens drie oud-medewerkers. Echt antwoord kwam daar niet op, zeggen aanwezigen.

Bij de bijeenkomst in Den Bosch klinkt zondagmiddag desondanks waardering bij leden over de poging van het bestuur om een luisterend oor te bieden. Een „goed gesprek”, wordt gezegd, het bestuur stelde zich in de besloten vragensessies „kwetsbaar op”. „Dit moeten we vaker doen.”

Ahmet Polat is minder tevreden. Hij heeft het gevoel dat hij op een „zwaar geregisseerde bijeenkomst” is geweest. „Er is op geen enkele wijze door het bestuur verantwoordelijkheid genomen. Er is niet gezegd: we hebben gefaald en dus stappen we op.” Polat, oud-raadslid in Dordrecht, voelde zich in een lokaal conflict niet gehoord door het toenmalige bestuur. De ruzie in Dordrecht liep zo hoog op dat D66 er dit jaar niet meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Van opstappen van het bestuur is in Den Bosch inderdaad geen sprake. Partijvoorzitter Everhardt zegt wel „buikpijn” te hebben gehad van de interne perikelen in de laatste weken. Maar hij is ook „enorm trots en tevreden”. Die uitspraak levert hem een waarschuwing op van oud-voorzitter van de SER Mariëtte Hamer, die „een beetje een dubbel gevoel” heeft overgehouden aan de bijeenkomst. Zij is door D66 uitgenodigd omdat ze sinds kort het kabinet adviseert over hoe seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag aangepakt kunnen worden. „Ik begrijp heel goed dat de voorzitter zegt: ‘Ik ben blij dat we dit doen met elkaar’. Maar alsjeblieft: laat het niet afleiden van al die problemen die daar onder liggen.”

