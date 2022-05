Een Willem II-fan is wel gewend aan pieken en dalen

Die verdraaide hoop, eigenlijk was dat nog het gevaarlijkst. De hoop bij supporters van Willem II dat hun club toch degradatie uit de Eredivisie zou kunnen voorkomen. De hoop die zij dit seizoen waren kwijtgeraakt, na een lange serie wedstrijden zonder overwinning, met een vrije val op de ranglijst tot gevolg. Tot de 1-0 zege thuis op Vitesse, eind april. Zou het dan toch nog kunnen?

En dus zweept een discjockey deze zondag op het veld van het Koning Willem II-stadion het publiek voor de wedstrijd tegen FC Utrecht nog wat extra op. Een idee van supportersvereniging Kingside, dat een week eerder tegen Heracles Almelo ook goed had uitgepakt. De spelersbus van Willem II heeft bij aankomst bij het stadion dan al een extra aanmoediging gehad.

Vuurwerkshow

De fans hebben het geloof. Wie de vuurwerkshow vlak voor de aftrap ziet, denkt niet dat het hier gaat om een club die na acht seizoenen op het hoogste niveau weer uit de Eredivisie kan degraderen. Maar Willem II heeft het deze zondag niet meer in eigen hand. Het enige wat de ploeg kan doen, is zelf winnen. Pas als dat lukt, kan de blik op de duels van concurrenten Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard.

Het leek er in het begin van dit seizoen heel even op dat Willem II juist weer boven zichzelf uit zou gaan stijgen. Net als twee jaar geleden, toen de bekerfinale werd gehaald en in de competitie de vijfde plaats werd bemachtigd. Maar supporters en analisten wisten stiekem al beter. De tweede plek na een handjevol wedstrijden aan het begin van het seizoen, met zelfs een overwinning op PSV, verbloemde wat veel mensen in Tilburg wel door hadden.

De selectie was te licht. Voor de vertrokken centrale verdedigers Sven van Beek, Jordens Peters en Sebastian Holmen waren geen vergelijkbare vervangers gevonden. De Griekse topscorer Vangelis Pavlidis werd door AZ overgenomen en spelmaker Mike Tresor Ndayishimiye vertrok naar België. Al met al een riante hap uit een selectie die het vorige seizoen met moeite in de Eredivisie was gebleven.

Dat is wel inherent aan een club als Willem II, zegt John Feskens. Mister Willem II, nu werkzaam bij PSV als analist, zit deze zondag in het stadion in Tilburg dankzij een van de twee seizoenkaarten die hij voor het leven bezit. „Presteert een elftal bij Willem II tijdens een seizoen bovengemiddeld goed, dan weet je zeker dat er interesse van grotere clubs komt voor spelers”, zegt hij.

De kunst is om de selectie voor het volgende seizoen weer op orde te krijgen. Aan de technisch directeur de taak om de kwaliteit van de spelersgroep te waarborgen. „Daar is het denk ik fout gegaan dit seizoen”, zegt Feskens.

Dat oordeelde ook de raad van commissarissen van Willem II, maar wel pas op het moment dat de club in februari en maart onderaan stond in de competitie. In die maanden werden zowel trainer Fred Grim als technisch directeur Joris Mathijsen op non-actief gesteld. Volgens de rvc noodzakelijke om het tij in Tilburg te doen keren.

Pieken en dalen

Wie de eindklasseringen van de afgelopen jaren van Willem II in grafiekvorm bekijkt, ziet pieken en dalen. De vijfde plaats van twee jaar terug werd gevolgd door een strijd tegen degradatie vorig seizoen. Een soortgelijk verloop was er in 2015 (negende) en 2016 (zestiende).

Niet altijd wist de club uit Tilburg degradatie te voorkomen de laatste decennia. Na de laatste promotie in 2014 sprak Willem II de wens uit om een stabielere club in de Eredivisie te worden. „Daar heb je dan wel inkomsten voor nodig”, zegt Feskens. „Als je toch weer een niveau lager moet spelen, dan dalen de sponsor- en tv-gelden.” Gevolg: de achterstand ten opzichte van de directe concurrentie groeit. „Zij kunnen gestaag doorgroeien, terwijl jij in alle gelederen een paar stapjes terug moet doen."

De wisselende prestaties hebben juist een meerwaarde voor een fan, vindt Frank Kriellaars, voorzitter van supportersvereniging Kingside. „Als je club ieder jaar standaard elfde zou worden, dan is het toch minder leuk”, zegt hij. Neem FC Groningen, waar de belangstelling in het stadion de afgelopen jaren afnam. Een degradatiestrijd verbindt ook, zegt Kriellaars. Een fan die nog gelooft in lijfsbehoud van zijn club, zingt net iets harder.

Willem II-fans zijn ook eigenlijk best makkelijk publiek, zegt Kriellaars. Als na een wedstrijd met goed voetbal toch een kleine nederlaag wordt geïncasseerd, valt het gemor op de tribune mee. Heeft het team wat extra hulp nodig bij de eerstvolgende wedstrijd, dan voelen de fans dat goed aan. Enige voorwaarde is dat er inzet wordt getoond op het veld.

Daarvan is deze zondag zeker sprake. Uit alles blijkt dat Willem II in tegenstelling tot FC Utrecht nog wél ergens voor speelt. Een snel doelpunt is de laatste prikkel voor een opgewekte sfeer in het stadion. Die komt er als spits Jizz Hornkamp na negen minuten van dichtbij de bal binnenloopt. Als linksback Leeroy Owusu de bal een paar minuten later van de lijn weet te houden, wordt dat op bijna gelijke wijze gevierd.

Ambiance

Kort na de 3-0 overwinning op FC Utrecht zijn de duels van Fortuna Sittard en Sparta nog niet afgelopen. Dus haast iedere Willem II-speler zich naar de dug-out. Op de telefoon van teammanager Jos van Nieuwstadt volgt het team gezamenlijk het einde van die wedstrijden. Interim-trainer Kevin Hofland ijsbeert een paar meter verderop. Zijn handen zijn samengevouwen op zijn achterhoofd. Sparta staat met 3-1 voor, de spanning zit bij NEC-Fortuna Sittard. Maar als de 0-1 tussenstand wordt omgezet in een eindstand, is degradatie voor Willem II een feit.

De shirts gaan over het hoofd bij sommige spelers, anderen omarmen elkaar. Het publiek in het stadion lijkt zich dan al in de afloop te berusten. De hoop was er, maar ook met het idee dat het deze zondag fout zou gaan was sterk rekening gehouden. Als de selectie aan een wandeling naar de harde kern begint, gaat het volume op de tribunes omhoog. Ook nu de club door een dal gaat, worden de eigen spelers toegezongen.

,Ik was er ook van overtuigd dat als wij zouden winnen er op de andere velden wel iets zou gebeuren", zegt Willem II-verdediger Freek Heerkens na afloop voor de camera van sportzender ESPN. ,,We kregen een geweldig ontvangst van het publiek en gingen hier onder applaus weer van het veld. Voor hen doet het me nog het meeste pijn."