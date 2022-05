Mient Jan Faber was een eigenwijze, gedreven vredesactivist

De Johan Cruijff van de vrede, is Mient Jan Faber weleens genoemd. Faber was een gedreven, strategische vredesactivist die eigenwijs en solistisch kon zijn, maar wel wist te scoren als algemeen secretaris van het zogenoemde Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).

Begin jaren tachtig, op het hoogtepunt van het IKV, bracht hij honderdduizenden demonstranten op de been in de strijd tegen kernwapens. Na bijna dertig jaar vertrok Faber in 2003 met een conflict, omdat hij, anders dan de kerken, de Amerikaans-Britse inval in Irak steunde.

Faber, die zondag op 81-jarige leeftijd in Amstelveen overleed na een langdurig ziekbed, werd geboren in Coevorden in het jaar van de Duitse inval. Hij groeide op in Drenthe in een gereformeerd gezin met zes kinderen, zijn vader was een ambtenaar en ouderling uit Friesland. Faber ging abstracte wiskunde studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam; hij promoveerde in 1974.

Oorlog en vrede

Datzelfde jaar werd Faber algemeen secretaris bij het IKV, als opvolger van Jan ter Laak – die landelijke bekendheid kreeg als tv-pastor en later is beschuldigd van seksueel wangedrag. Het IKV, dat in 2006 is samengegaan met Pax Christi en nu PAX heet, was in 1966 opgericht door negen kerkgenootschappen om problemen rond oorlog en vrede te bestuderen en vrede te stimuleren.

In de jaren zeventig verschoof het accent bij het IKV van educatie naar activisme. Faber viel er op wegens zijn intelligentie, charisma en doorzettingsvermogen – zonder star ideologisch te zijn. „Mient Jan ziet problemen als een intellectuele uitdaging. Hij wil problemen oplossen als pragmatische wiskundige”, zei zijn IKV-collega Wim Bartels ooit.

Tijdens de Koude Oorlog wilde de NAVO 48 kruisraketten met kernkoppen plaatsen bij vliegbasis Woensdrecht. Met de leus „Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland!”, begon het IKV een tegencampagne. Faber werd de spil in twee massale demonstraties tegen kruisraketten. In 1981 verzamelden zich meer dan 400.000 demonstranten in Amsterdam, twee jaar later in Den Haag meer dan 500.000.

Uiteindelijk zijn die kernwapens hier nooit geplaatst, omdat de internationale relaties begonnen te ontdooien. Wel is het al jaren een publiek geheim dat op luchtmachtbasis Volkel andere, Amerikaanse kernwapens zijn opgeslagen.

Dissidenten

Net als andere vredesorganisaties zette het IKV met Faber zich in voor dissidenten in Oost-Europa. Zijn verdienste, zei zijn voorganger Ter Laak ooit, was dat Faber een verband legde tussen de strijd tegen kernwapens en dissidenten in landen als Polen en het voormalige Tsjechoslowakije en Oost-Duitsland. Ter Laak: „Links in Nederland was tegen kernwapens, maar had een zwak voor het socialisme in de DDR. Het IKV keerde zich tegen beide machtsblokken.”

Faber was geen absolute pacifist. Hij reisde veel en zag dat geweld soms erger geweld kan voorkomen. Faber geloofde in een rechtvaardige of gewettigde oorlog, zoals een opstand tegen een dictator. Hij werd later wel omschreven als een ‘humanitair militarist’ of als ‘vredeshavik’.

Tijdens de Eerste Golfoorlog (1990-1991), na de Iraakse inval in Koeweit, verdedigde Faber bijvoorbeeld het militair ingrijpen van de VS met een internationale coalitie.

Eind jaren negentig pleitte hij voor militair ingrijpen van de NAVO om de Albanezen in Kosovo te beschermen tegen Servische agressie. Al ging het massale bombarderen van Servische doelwitten door de NAVO – 78 dagen lang – ook Faber te ver. Hij was voorstander van een humanitaire interventie met grondtroepen, probeerde hij te nuanceren.

In de media en publieke opinie leek het alsof Faber een ideologische ommezwaai had gemaakt. Het boegbeeld van de strijd tegen de kernwapens van de NAVO leek diezelfde NAVO ineens te steunen in het geweld.

Tijdens de Tweede Golfoorlog in Irak (2003) escaleerde het sluimerende conflict tussen Faber en de kerken achter het IKV. Faber vond het militair ingrijpen gerechtvaardigd om de Koerden te beschermen en dictator Saddam Hussein af te zetten – en dat ging de kerken te ver. Per brief kreeg Faber te horen dat het IKV had besloten de functie van algemeen secretaris af te schaffen. „Niet met mijn instemming”, zei hij. „Ik verdwijn via de achterdeur.”

Het veranderde niets aan de opvattingen van Faber over de noodzaak van interventie. Zo pleitte hij in 2007 voor verlenging van de Nederlandse missie in Afghanistan. Vertrekken zou verraad zijn tegenover miljoenen Afghanen en de Taliban doen winnen, vond hij. „Een oorlog voer je om te winnen, niet om te verliezen of om remise te spelen”, schreef Faber in een opinie-artikel in de Volkskrant.

Srebrenica

Hans Blom, voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), noemde Faber na zijn vertrek bij het IKV in 2003 „een buitengewoon bedreven manipulator van politiek en publieke opinie”. Het NIOD had het jaar daarvoor een groot onderzoek gepubliceerd naar het drama in Srebrenica – wat uiteindelijk zou leiden tot de val van het tweede kabinet-Kok.

Mient Jan Faber in 1985. Foto Paul Vreeker / ANP

Faber was buitengewoon kritisch over het optreden van Dutchbat rond de moslimenclave, en meende dat de moord op ruim achtduizend moslims, vooral mannen, voorkomen had kunnen worden. Hij verweet het NIOD vooraf het falen van Nederlandse politici en militairen in de doofpot te willen stoppen. Kort voor publicatie van het NIOD-onderzoek publiceerde Faber daarom een eigen onderzoek, bij de presentatie van het NIOD-onderzoek liep hij demonstratief weg.

Na zijn vertrek bij het IKV werd Faber in 2004 bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tot 2012 bekleedde hij de leerstoel ‘citizens’ involvement in war situations’ – gefinancierd door het IKV. Ook was Faber bijzonder hoogleraar aan de University of Houston.

Het overlijden van Mient Jan Faber werd zondagmiddag bekendgemaakt via een persbericht van PAX. „We verliezen in hem een groot politiek strateeg en een zeer gedreven campagneman. Hij veranderde in Nederland het denken over vrede en veiligheid. De Europese vredesbeweging waar hij jarenlang aan bouwde, heeft mede bijgedragen aan de val van de Muur.”

Faber laat een vrouw, twee dochters en vijf kleinkinderen achter.