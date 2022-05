Droge voorjaar gaat gelijk op met het recordjaar 1976

En weer tergt de droogte Nederland. Net als in 2018, 2019 en 2020. Het KNMI zag het neerslagtekort de afgelopen weken snel oplopen. Het gaat tot nog toe gelijk op met recordjaar 1976. Toen zette de droogte in juni, juli en augustus extra hevig door. Of dat nu ook gaat gebeuren is nog onduidelijk, zegt klimaatonderzoeker Peter Siegmund van het KNMI. „Maar als het tekort in het voorjaar al zo groot is, zal het maximale tekort in de zomer waarschijnlijk ook hoog uitkomen.”

Het KNMI stelt het neerslagtekort dagelijks vast, van 1 april tot eind september. Het is het verschil tussen de hoeveelheid water die via verdamping uit planten en bodem verdwijnt, en de neerslag die er valt. Loopt het op, dan droogt de grond uit en zakt het grondwaterpeil. Op den duur krijgen planten het moeilijk en kunnen oogsten verloren gaan. Huizen kunnen verzakken. Dijken kunnen verzwakken. Door de lage waterstand kunnen binnenschippers problemen krijgen, zoals in 2018.

In Nederland is de neerslag over het hele jaar gezien sinds 1960 juist toegenomen, stelde het KNMI afgelopen oktober in het rapport Klimaatsignaal ’21. Het is dus natter geworden. Dat komt door de klimaatverandering. Bij elke graad opwarming kan de lucht 7 procent meer waterdamp bevatten, dus kan er potentieel meer neerslag vallen. Maar die toename blijkt niet gelijk te zijn verdeeld over de seizoenen. Met name in de herfst en de winter valt er meer. In de lente is de neerslag juist afgenomen. „Waarom dat is, weten we niet goed”, zegt Peter Siegmund. De zomers zijn, over heel Nederland gezien, iets natter geworden, maar de regen valt vaker in hoosbuien.

Lees ook dit artikel: Het groeiseizoen is nog jong, maar waar blijft de regen?

Situatie kustgebied is anders

Dan de verdamping. Die is in het hele land, in alle seizoenen, toegenomen. Dat komt doordat de aarde is opgewarmd. Daarnaast is in Europa de hoeveelheid zonnestraling toegenomen die het aardoppervlak bereikt. Voor dat laatste effect is er nog geen sluitende verklaring, zegt Siegmund. „In ieder geval speelt mee dat de lucht schoner is geworden door het milieubeleid.” De schonere lucht heeft waarschijnlijk ook wolkenvorming beperkt.

Het KNMI onderzoekt de laatste jaren of er binnen Nederland verschillen zijn in neerslag en verdamping. De patronen blijken in het kustgebied anders dan in het binnenland. In het kustgebied, tot 50 kilometer landinwaarts, is de neerslag in het zomerhalfjaar (april tot en met september) sinds 1965 iets toegenomen. In het binnenland ziet het KNMI geen duidelijke trend: geen toename, geen afname.

Het lijkt erop dat de maanden april-september ofwel droger, ofwel heel veel droger, worden in Nederland

Maar in het binnenland is de verdamping juist sterker dan aan de kust, omdat het er iets meer is opgewarmd. Bij elkaar opgeteld veroorzaakt dit dat het binnenland meer last heeft van droogte. Vooral in de lente is het neerslagtekort gestegen, zegt Siegmund. „En dat zijn juist de eerste maanden van het groeiseizoen.”

En de toekomst? Met verdere opwarming van de aarde zal de verdamping blijven toenemen, zegt Siegmund. Voor de neerslag in lente en zomer is het beeld minder duidelijk. In Noord-Europa zal die iets toenemen, volgens de nieuwste klimaatmodellen. In het Middellandse Zeegebied zal hij sterk afnemen. Nederland zit ertussen in. „Welke kant we oprollen, is nog niet duidelijk”, zegt Siegmund.

Het kan meevallen

Het lijkt erop dat de maanden april-september ofwel droger, ofwel heel veel droger worden in Nederland. Het zal mede afhangen, zegt Siegmund, van hoe snel de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen. Als het snel gaat, kan het meevallen. Maar het kan ook dat verdere opwarming leidt tot een verandering van de luchtcirculaties. In de modellen ziet het KNMI dan in de zomer een afname van westenwinden die vochtige lucht vanaf de Noordzee aanvoeren. De oostenwinden, die droge, warme lucht brengen vanuit het Middellandse Zeegebied, zullen toenemen. Het zou de droogte in Nederland aanwakkeren. In het rapport Klimaatsignaal ’21 noemt het KNMI de toenemende droogte in lente en zomer niet voor niets een risico voor Nederland.

Hydrologen roepen al enkele jaren om omvangrijke, structurele ingrepen. Nederland zal het water dat in herfst en winter overvloedig valt beter moeten leren vasthouden, om tekorten in lente en zomer aan te vullen. Dat geldt zeker voor het binnenland. En, verder inzoomend, al helemaal voor de hogere zandgronden (het oostelijk deel van Nederland). Want de regen die er valt, zakt snel weg in de zandige bodem. Planten, ook gewassen, komen daardoor sneller in de problemen.

Lees ook de NRC-artikelen over droogte in dit dossier