De heilige Titus Brandsma helpt Mathieu (86) zelfs bij het aantrekken van zijn steunkousen

Er is taart in het kleine zaaltje in het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. Zo’n veertig mensen aan verschillende tafeltjes houden al kauwend hun ogen op het beamerscherm voorin gericht.

De aanwezigen willen niks missen van wat er zo staat te gebeuren. Paus Franciscus zal de heiligverklaring van de priester en verzetsstrijder Titus Brandsma zondag uitspreken op het Sint-Pietersplein in Rome. De karmelieten – de orde waartoe Brandsma (1881–1942) behoorde – organiseren deze zondagochtend een gezamenlijk tv moment.

Om heiligverklaard te worden, moest Brandsma aantoonbaar verantwoordelijk zijn voor een wonder. Dat werd de genezing van de Amerikaanse karmelietenpater Michael Driscoll, bij wie in 2004 een agressieve vorm van huidkanker werd geconstateerd.

Veel van de kijkers in het Nijmeegse zaaltje, vooral zestigplussers, zijn heuse Titus Brandsma-fans. De meesten komen wekelijks of zelfs vaker naar diensten in de naastgelegen Titus Brandsma Gedachteniskerk – een enorme kruisbasiliek aan het Keizer Karelplein in Nijmegen. De ochtend begon er met een korte dienst.

„Kan ‘ie wat harder?”, vraagt iemand in de zaal. Voorin draait zuster Anne-Marie Bos (48) aan de geluidsknop. De KRO-NCRV-presentator die de paus vertaalt, klinkt wat harder door de ruimte.

Dorise van Driel (23) valt op. Als een van de weinigen heeft ze geen grijs haar. De psychologiestudente heeft een vader en opa die actief zijn in de kerk – „ik ben opgegroeid in de christelijke traditie, maar noem mezelf niet katholiek” – en leerde aan de universiteit over Brandsma. „Er zijn heel veel heiligen, maar die zijn van lang geleden”, zegt ze. „Als je Paulus leest is toch wat verder van je bed, je zou zijn teksten wat seksistischer kunnen opvatten. Teksten van Titus komen wat meer binnen.” En Titus hield van de natuur en van de dieren. Daar kan Van Driel, een veganist, wel wat mee.

Zakdoek

Even voor tienen gaat in de zaal het licht uit. Eerst is er een hoop ceremonie, en dan spreekt de paus de woorden uit waarmee hij Brandsma heilig verklaart. Het is een heel kort moment. Een oudere vrouw filmt het moment met haar telefoon. Het is stil. Een man veegt zijn ogen af met een zakdoek. Anne-Marie zit op een stoel bij de deur en glimlacht. „Ja, dat was hem”, zegt ze monter.

De Nederlandse bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden begroet bezoekers uit Friesland voorafgaand aan de heiligverklaring van onder meer Titus Brandsma. Foto Ramon Mangold / ANP

Het leven en de werken van Brandsma zijn voor de karmelieten „een inspiratie”, aldus Bos. Voor hen is de heiligverklaring een bevestiging van iets dat zij al wisten: Brandsma is bijzonder. „Er is door de heiligverklaring bredere interesse voor Brandsma’s manier van kijken”, zegt broeder Kees Kraaijman (79).

Brandsma was hoogleraar en rector magnificus aan de Radboud Universiteit, schreef voor dagblad De Gelderlander en verzette zich tegen het naziregime, waarna hij werd opgepakt en gefolterd. Hij stierf in concentratiekamp Dachau in Duitsland. Hij werd in 2006 uitgeroepen tot ‘Grootste Nijmegenaar aller tijden’. „Daar hebben we nog voor gelobbyd”, zegt Bos. „Hij had bijna verloren van een kickbokser. Dat kon natuurlijk niet.”

Bos is zuster (maar gaat gewoon in blouse en spijkerbroek) en woont in het klooster waarin het memorial zit. Titus is voor haar „als een medebroeder”. „Een sparringpartner. Soms zit je met dingen en je ziet aan hem dat hij zoiets heeft van: maak je niet druk. Ik zie mildheid in hem, mededogen.”

Was ze niet liever in Rome, met andere mensen van haar orde? „Ik ben heel blij dat ik niet hoef”, lacht ze. „Ben ik misschien een te contemplatieve zuster voor. En bovendien kunnen we júist op dit moment moeilijk de kerk dichtgooien. Ik ben blij dat we het hier op onze manier kunnen vieren.”

Operatie

Het zaaltje loopt na twaalven leeg. Dini Pierik (75) en haar man Mathieu Hetzel (86) zijn naar een bankje in de zon gelopen, recht tegenover de kerk. Ze eten hun meegebrachte boterhammen op.

„Wat is er nu mooier dan hier, met dit uitzicht”, zegt Pierik. Het stel komt hier iedere zaterdag naar een dienst. „Mijn man is er stellig van overtuigd dat Titus hem geholpen heeft toen hij laatst werd geopereerd”, zegt Pierik. Haar man knikt. „Vlak voor de operatie zei ik: Titus, je laat me niet in de steek hè. Ik ga ervan uit dat ik op je kan rekenen.”

En dan het moment van de heiligverklaring te kunnen zien op de beamer: „geweldig”, zegt het echtpaar. Hetzel leeft er al zo’n veertig jaar – sinds Brandsma ‘zalig’ werd verklaard – naartoe.

Mathieu Hetzel roept Titus vaker aan. Vanochtend nog. Hij heeft sinds gisteren steunkousen en het aantrekken wilde niet vlotten. Maar de tijd was aan het dringen, ze wilden op tijd in de kerk zijn. „Ik zei: Titus, het is zo’n bijzondere dag vandaag. Zou ik wat hulp van je kunnen krijgen?” Toen Pierik binnenkwam om te helpen, had haar man zijn kousen al aan. Pierik: „Zo zit Titus dus in de kleine dingen.”