Het coalitieakkoord van het begin dit jaar aangetreden kabinet-Rutte IV bevat terecht grote ambities op de beleidsterreinen energie, klimaat, stikstof, defensie en woningbouw. Beoogd wordt jarenlang achterstallig onderhoud in te halen. De beschikbaar gestelde miljarden vliegen ons om de oren. Deze liggen als het ware klaar op de plank. Maar die zullen daar voor een groot deel blijven liggen, wanneer niet alsnog een omissie in het coalitieakkoord wordt hersteld: extra middelen voor de modernisering van de arbeidsmarkt. Er is daarvoor slechts 500 miljoen uitgetrokken, en daarvan moet ook nog eens armoedebestrijding gefinancierd worden. Daarnaast is vier jaar incidenteel 125 miljoen begroot voor ‘een leven lang leren’. Incidenteel! Sinds wanneer is een leven lang leren slechts tijdelijk relevant?

Hans Borstlap is voormalig topambtenaar. In 2020 verscheen het rapport ‘In wat voor land willen wij werken’ van de Commissie Regulering van Werk (de commissie-Borstlap).

De onevenwichtigheid van deze coalitieplannen blijkt uit het feit, dat men zich kennelijk niet of onvoldoende heeft afgevraagd hoe al deze miljarden zinvol te besteden zijn. Vrijwel alle sectoren kampen met tekorten aan arbeidskrachten en tegelijkertijd zijn er meer dan een miljoen mensen, die werkloos of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn of die langer willen werken. Er worden in het coalitieakkoord enkele woorden besteed aan twee rapporten die gaan over de hervorming van de arbeidsmarkt, maar daar blijft het bij. De urgentie bij de klimaat- en energieplannen spat er vanaf maar de arbeidsmarkt wordt stiefmoederlijk bedeeld. Alsof de logistiek van een grote voorgenomen transformatie even niet in beeld was.

De energie- en klimaattransformatie kan evenwel niet zonder een transformatie van de arbeidsmarkt. We gaan in ons land heel slordig om met werkenden en werklozen en hun toerusting voor de grote veranderingen die er aan komen. Er is verwaarlozing en onverschilligheid.

Personeel gevraagd, en toch werklozen

Net zoals in 1901 toen de leerplicht werd ingesteld, is die plicht nog steeds op de initiële fase afgestemd, destijds tot 12 jaar, nu tot 16 jaar. Toen heel begrijpelijk, omdat je daarna veertig jaar in dezelfde baan kon blijven werken. Dat is nu illusoir; elke baan verandert voortdurend. En daar zijn we niet op voorbereid. Waarom beschouwen we ontwikkeling na je zestiende als een vrijwillige kwestie? Waarom krijgt een ontslagen werknemer van 50 jaar, die de laatste jaren niets aan zijn vaardigheden heeft gedaan dezelfde ww-uitkering als een ontslagen werknemer die dat wél heeft gedaan? En waarom staan we toe dat een werkgever een werknemer ontslaat, ‘dumpt’ in de fondsen, wanneer hij de daaraan voorafgaande jaren geen enkele actie heeft ondernomen om zijn werknemers ‘bij de les’ te houden?

Ander voorbeeld: maar liefst 25 procent van de begroting van de stad Den Haag wordt besteed aan de participatiewet, de vroegere bijstand. Als ik door Den Haag loop zie ik ondertussen overal bordjes: personeel gevraagd. We staan erbij en kijken ernaar. Hoe lang aanvaarden we nog dit niet aansluiten van aanbod op de vraag? Schadelijk voor al diegenen die werkloos blijven, voor de economie en voor de maatschappelijke samenhang in tal van wijken. En voor de begroting van onze steden.

De nood is hoog in vrijwel alle sectoren. Evenals de creativiteit om vluchtroutes in te slaan. Zie bijvoorbeeld het recente plan van de Europese Commissie om arbeidsmigratie van buiten Europa te bevorderen. Vraagt dan niemand zich af waar deze extra migranten gehuisvest zullen moeten worden? Zulke vluchtroutes, waarvan negatieve ervaringen in het verleden ons hebben geleerd dat we die niet moeten volgen, zijn vreemd en onverantwoord, als er voor de hand liggende maatregelen mogelijk zijn.

Arbeidsmarkt vlot trekken

In een interview in NRC in februari onderkende minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) dat de arbeidsmarkt een groot probleem is voor de uitvoering van zijn plannen. Hij staat open voor creatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van het budget van de Raad van State om een snellere afhandeling van procedures te bevorderen. Een mooie opening om én de miljardenambities te realiseren én de verstopte arbeidsmarkt vlot te trekken.

De voorzitter van het UWV, Maarten Camps, kondigde onlangs aan „gewoon” te gaan beginnen in de regio. In de zogenoemde regionale mobiliteitsteams, opgezet om mensen een nieuwe baan te laten vinden, is er een publiek-private samenwerking van UWV, gemeenten, uitzendwezen, sociale partners en onderwijs. Maar er zijn onvoldoende financiële middelen voor intensieve individuele hulp aan al diegenen die de laatste jaren in de marge van de arbeidsmarkt terechtgekomen zijn. Zij moeten terug naar de arbeidsmarkt geholpen worden, want zij overzien zelf niet wat er op een ondoorzichtige arbeidsmarkt mogelijk is en wat zij zelf wel en niet kunnen. Daartoe zullen eerdere kortingen op de budgetten van UWV en gemeenten teniet gedaan moeten worden. Daar is nu ruimte voor op de overheidsbegroting.

Lees ook: Arbeidssocioloog Fabian Dekker: ‘In Nederland zijn we dol op de quick fix’

Waar blijven de plannen

Daarom is het zo vreemd en teleurstellend dat op dit punt het coalitieakkoord in gebreke blijft. Minister Van Gennip (Sociale Zaken, CDA) maakt een voorzichtig begin met het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’. Maar het is niet voldoende. Waar blijft het plan om de salarissen aan de basis van de arbeidsmarkt te verhogen? En om de toeslagen te verlagen, arbeid fiscaal te ontlasten en kapitaal extra te belasten? De prikkels om te gaan werken staan nu verkeerd.

Uit de tientallen miljarden voor klimaat, energie, stikstof, defensie en volkshuisvesting die dreigen op de plank te blijven liggen, zou extra financiële ruimte alsnog beschikbaar gesteld kunnen worden. Het kabinet zou kunnen overwegen inkoopcontracten af te sluiten met de publiek-private samenwerking in de regio’s om de komende jaren werknemers te leveren op verschillende niveaus van scholing en expertise. De ambitieuze energie- en klimaatplannen worden nu voorbereid en gaan vervolgens vergunningstrajecten in. Die tijd kan gebruikt worden om even ambitieus werk te maken van het vlot trekken van de arbeidsmarkt die op slot zit. Laten we daar onmiddellijk mee beginnen.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven