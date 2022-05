D66 corrigeert ‘onjuist’ beeld over grensoverschrijdend gedrag binnen partij

Er is ten onrechte een beeld ontstaan dat er binnen D66 geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt het bestuur van de partij zondag. D66 refereert een zaak uit het verleden waarbij ex-partijprominent Frans van Drimmelen zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dat is vastgesteld door onderzoeksbureau BING, maar die conclusie is volgens de Volkskrant nooit openbaar gemaakt. Nu zegt D66 dat zo de suggestie is gewekt dat er geen grensoverschrijdende gedragingen aan het licht zijn gekomen, maar dat is „onjuist”, vindt het bestuur. Volgens D66 is nu een akkoord bereikt met het slachtoffer over een „financiële compensatie”.

