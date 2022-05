CDU wint overtuigend in traditioneel sociaal-democratisch bastion Noordrijn-Westfalen

De CDU heeft de deelstaatverkiezingen in Noordrijn-Westfalen met afstand gewonnen. De SPD van kanselier Olaf Scholz verloor fors. Na de deelstaatverkiezingen vorige week in Sleeswijk-Holstein, waar de SPD bijna halveerde, is het resultaat in Noordrijn-Westfalen een tweede klap voor Scholz en de sociaal-democraten.

In de deelstaat met bijna achttien miljoen inwoners kregen de christen-democraten volgens prognoses zondagavond 35 procent van de stemmen, tegen 27 procent voor de SPD. Lijsttrekker van de CDU was de huidige minister-president Hendrik Wüst (46). Wüst was tot dit najaar minister van Verkeer in Noordrijn-Westfalen, maar loste in oktober Armin Laschet af, die na zijn mislukte gooi naar het kanselierschap ook het minister-presidentschap opgaf.

Wüst behoorde oorspronkelijk tot de conservatieve vleugel van de CDU, maar presenteerde zich de laatste maanden als progressieve en pragmatische manager. Het beeld dat de CDU van Wüst verspreidde, was dat van Wüst sportief op een ligfiets, sportief met een ‘bureaufiets’ en geëmancipeerd met de kinderwagen.

SPD-bastion

Voor de SPD is de nederlaag des te zuurder omdat de industriedeelstaat van oudsher een sociaal-democratisch bastion is: tussen 1966 en 2005 was de SPD er onafgebroken aan de macht. Veel kiezers toonden zich ontevreden over de koers van de SPD onder Olaf Scholz in Berlijn; volgens een peiling van bureau Infratest Dimap vindt 59 procent van de kiezers in Noordrijn-Westfalen dat de regering een weinig vastberaden indruk maakt.

Veel kiezers wisselden bovendien van de SPD naar de Groenen. De Groenen behaalden naar schatting 18 procent van de stemmen, en daarmee het beste resultaat ooit in Noord-rijn-Westfalen. Ook die winst is terug te voeren op Berlijn: de twee populairste politici in Duitsland op dit moment zijn minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock en minister van Economie en Klimaat Robert Habeck, beide Groenen.

De FDP lijkt ternauwernood de kiesdrempel van 5 procent te halen

In Berlijn regeert de SPD met de Groenen en de liberale FDP. De FDP lijkt ternauwernood de kiesdrempel van 5 procent te halen – een belabberd resultaat. De vaak conservatieve clientèle van de FDP lijkt de coalitie in Berlijn met twee linkse partners niet te waarderen.

In deelstaathoofdstad Düsseldorf lijkt een coalitie tussen beide winnende partijen CDU en Groenen het meest voor de hand liggend. Toch toonde de SPD zich strijdbaar: volgens de secretaris-generaal van de partij Kevin Kühnert, een soort hoofd pr, laat de uitslag ruimte voor een regering van SPD en Groenen. Volgens Kühnert heeft dat zelfs de voorkeur van de kiezers. Die enigszins gedurfde interpretatie van de uitslag mag als teken van nervositeit binnen de SPD worden opgevat.

