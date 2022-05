Als de vader van Quincy Promes zaterdagavond zijn zoon had gebeld, was het gesprek ongeveer zo gegaan:

Vader: Zit je te kijken?

Quincy: Ja.

Vader: Dit had nooit mogen gebeuren.

Quincy: Ik denk wel dat ik delay heb.

Vader: Het halve programma gaat over jou.

Quincy: Hu? Waar heb je het over?

Vader: Je zit toch te kijken?

Quincy: Songfestival, toch?

Vader: Nieuwsuur!

Quincy: Is dat nu? Shit. Wacht even. NPO toch?

Vader: Nederland twee.

Quincy: Wacht even, wacht even.

Vader: Ze laten nu luchtfoto’s van Abcoude zien. Weer met die tapgesprekken en alles.

Quincy: Waarschijnlijk zijn ze nog steeds aan het tappen. Hallo? Recherche? Kijken jullie ook naar het Songfestival? Mogen ze vast niet.

Vader: Als je het zou kunnen terugdraaien. Zou je dat dan doen? Alles?

Quincy: Achterom kijken heeft geen zin, pa. We hebben alleen nog invloed op de toekomst, wat gebeurd is, is gebeurd. Wat zeggen ze dan? Ik moet die VPN herstarten.

Vader: Ze hebben het over criminaliteit en voetbal en dat dat steeds meer verweven raakt.

Quincy: Steeds meer? Is altijd zo geweest. Escobar deed het al man, wat lullen ze nou.

Vader: Ze zeggen dat criminelen plekken zoeken waar geld is, en als ze nog van vroeger bevriend zijn met voetballers, zijn die kwetsbaar.

Quincy: Hé! Dat is dinges. Hoe heet-ie. Van die gesprekken bij Ajax. Hoe heette die ook alweer?

Vader: Bewustwordingsgesprekken.

Quincy: Arno! Van Leeuwen! Dat-ie nog leeft.

Vader: Hoe bedoel je? Da’s een rechercheur, die gaan ze toch niet zomaar …

Quincy: Omdat-ie oud is, Jezus pa!

Vader: Oh, ik dacht al.

Quincy: Gini ligt er nu ook uit. Het zegt allemaal niks, weet je? Wat je doet en wat je laat en wat dat voor je toekomst betekent. Wat moet gebeuren, gaat gebeuren. Dat beslist zo’n Van Gaal dan.

Vader: Hoe laat speel je morgen? Half vier? Moet je niet naar bed?

Quincy: Ja, nog even Songfestival kijken. De Nederlandse komt zo. Die kan wel wat. Rappen ook. Zie je dat hiphop mainstream wordt? Sowieso overal maar ook op zo’n Songfestival?

Vader: Oehoe, aha. Tegen Zenit, hè, morgen? Je moet wel focussen. Vroeg naar bed hoort daarbij.

Quincy: Doe ik, doe ik. Muziek is ook belangrijk.

Vader: Staan bovenaan.

Quincy: Muziek?

Vader: Zenit. In de Premjer.

Quincy: Weet ik toch.

Vader: Past wel bij hun naam, bedoel ik.

Quincy: Zenit? Betekent dat wat?

Vader: Hoogste punt aan de hemel. Als je rappen belangrijk vindt, mag je werken aan je woordenschat.

Quincy: Komt ze.

Vader: Oehoe, aha.

Quincy: Even luisteren, ik bel je zo.

Vader: Het is daar een uur later ook, hè?

Quincy: Ja, maar ’s ochtends ook. Ik bel je zo.

Carolina Trujillo is schrijfster.