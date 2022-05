Antikernwapenactivist Mient Jan Faber (81) overleden

Vredesactivist Mient Jan Faber is zondag op 81-jarige leeftijd overleden, zo meldt vredesorganisatie Pax. Faber was tussen 1974 en 2003 algemeen secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). In de jaren tachtig verwierf hij bekendheid als mede-organisator van grote demonstraties tegen kernwapens. Later zette hij zich in voor religieus en politiek dissidenten uit Midden- en Oost-Europa en voor de nabestaanden van de volkerenmoord in Srebrenica.

Faber was eind jaren zeventig samen met toenmalige IKV-voorzitter, Ben ter Veer, een van de architecten van de antikernwapendemonstraties in Nederland. Honderden lokale groepen sloten bij de door het IKV geïnitieerde campagne aan. Faber was de centrale man bij de twee grootste demonstraties die ooit in Nederland zijn georganiseerd. Een demonstratie tegen kernwapens in 1981 in Amsterdam trok meer dan 400.000 mensen. Twee jaar later kwamen in Den Haag 500.000 mensen bijeen om te demonstreren tegen kernwapens.

Mient Jan Faber werd geboren in een gereformeerd gezin in Friesland. Hij raakte tijdens zijn studie wiskunde aan de VU actief in organisaties op het gebied van vrede en ontwikkelingssamenwerking. Hij trad in 2003 terug als secretaris van het IKV na een conflict met het bestuur over de oorlog in Irak. Faber was voor militair ingrijpen, wat hem niet alleen binnen het IKV-bestuur, maar ook in kerkelijke en pacifistische kringen veel kritiek opleverde.