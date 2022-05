‘Zeker 10 doden bij schietpartij in Amerikaanse supermarkt’

Bij een schietpartij in een supermarkt in Buffalo, een stad in de Amerikaanse staat New York, zijn zaterdag ten minste tien doden gevallen. Politieagenten zeggen dat tegen persbureau AP en tegen de krant The Buffalo News. De vermoedelijke dader is opgepakt, laat de politie weten.

Over wat er precies is gebeurd, is nog veel onduidelijk. Zo is bijvoorbeeld nog onbekend hoeveel mensen in totaal zijn neergeschoten. De politie heeft nog vrijwel geen informatie naar buiten gebracht - alle informatie die voorhanden is, komt van agenten ter plekke die anoniem hun verhaal hebben gedaan tegen journalisten. Zij vertellen dat de schutter een kogelwerend vest en een helm droeg, en gewapend was met een geweer met groot kaliber. Hij zou de supermarkt zijn binnengegaan en het vuur hebben geopend, maar ook buiten slachtoffers hebben gemaakt.

De schutter had volgens een agent die met The Buffalo News heeft gesproken een camera. De politie onderzoekt nog of hij zijn daad live heeft uitgezonden op internet. Brenton Tarrant, die in 2019 in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch 51 mensen doodschoot, streamde de schietpartij rechtstreeks op Facebook. Over de beweegredenen van de schutter in Buffalo is nog niets duidelijk, schrijft persbureau AP, maar de politie zou wel nagaan of er wellicht sprake is van een racistisch motief.