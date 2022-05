Op mijn rondje met mijn hond kom ik soms een oudere heer tegen. Zo ook laatst. Als ik hem vraag: „Alles goed?”, antwoordt hij veelzeggend: „Dat is wel heel veel.”

