Sarah deed alsof ze verlamd was

Bethany. Erin. Liz. Andrea. De eerste vier afleveringen van Sympathy Pains dragen de namen van slachtoffers van oplichter Sarah Delashmit. Ze vertellen hoe ze Delashmit leerden kennen als een ernstig zieke patiënt, met wie ze een diepgaande band opbouwden. Tot ze ontdekten dat Delashmit al haar ziektes verzon. De ene keer had ze leukemie, de andere keer had ze borstkanker, of was ze tot aan de nek verlamd. Of ze verloor haar tweelingbaby’s. Medisch journalist Laura Beil, bekend van hitpodcast Dr. Death, zoekt uit hoe Delashmit dit bijna twintig jaar volhield, een spoor van emotionele vernieling achterlatend. Wat drijft iemand tot het creëren van zo’n web van leugens? En hoe zorg je voor genoegdoening voor de slachtoffers, wanneer de misdaad voor de wet niet strafbaar is?

Münchhausen syndroom 6 afleveringen van zo’n 35 min. Neon Hum/ iHeartRadio