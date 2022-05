Popartiesten en hun bizarre eisen

Popartiesten met buitensporige kleedkamerwensen, tot de kleur van de M&M’s aan toe: popjournalisten Atze de Vrieze en Timo Pisart zoeken uit of de backstageclichés waar zijn. Ze spreken programmeurs, managers, maar ook coffeeshophouders en drugsdealers. Dat levert mooie anekdotes op. Zo leren we van programmeur Sytse Wils (TivoliVredenburg) de kleedkamerinstructies van shockrocker Marilyn Manson: precies 17 graden en volledig zwart. Of die van rapper Snoop Dogg: hij wilde de nieuwste spelcomputer en een groot scherm. De punchline: beiden zouden geen voet in hun kleedkamer zetten. „We hebben nog wel met de crew drie dagen kunnen gamen”, zegt Wils. Een blik op het geduld en het improvisatievermogen dat nodig is om artiesten het podium op te krijgen.

Popmuziek backstage 7 afleveringen van zo’n 25 min. NPO 3FM/ VPRO