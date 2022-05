Met het debuut in de Kuip gaan meisjesdromen in vervulling

Als Celainy Obispo het veld van de Kuip betreedt, raakt ze zonder erbij na te denken even het gras aan. Een gevoel van trots schiet door haar heen. Deze zaterdag gaat een kinderdroom van de Feyenoord-verdedigster in vervulling: spelen in het stadion, voor haar club en dan ook nog tegen rivaal Ajax.

Het is de laatste thuiswedstrijd van het eerste seizoen van de Feyenoord-vrouwen in de Eredivisie. Spelen in de Kuip is een beloning voor het uitstekende eerste jaar, waarin de club even derde stond maar is afgezakt naar de vijfde plaats. Voor Feyenoord staat niks meer op het spel, tegenstander Ajax heeft nog een kleine kans op de landstitel.

Honderden groen-witte vlaggen zwaaien heen en weer in de Kuip bij de opkomst van beide teams. De 14.618 aanwezige supporters zorgen voor een toeschouwersrecord in het Nederlandse vrouwenvoetbal. De Rotterdamse club heeft de wedstrijd flink gepromoot in de regio. Vooral het aantal jeugdige fans valt op. Complete meisjesvoetbalteams zijn op de wedstrijd afgekomen en ook jongens willen het Kuip-debuut van de Feyenoord-vrouwen meemaken.

Vrouwen Eredivisie FC Twente officieus kampioen FC Twente kan zich gaan opmaken voor het kampioensfeest. Na de overwinning op PSV (3-0) gaat de club uit Enschede met drie punten voorsprong op Ajax de laatste speelronde in. Vrijdag spelen de nummers één en twee van de ranglijst tegen elkaar in Amsterdam, maar zelfs als Ajax wint, is het doelsaldo van FC Twente (+68) vele malen beter dan dat van de Amsterdammers (+49). Alleen als Ajax met tien doelpunten verschil wint, wordt het kampioen. Het zou voor FC Twente de achtste landstitel worden sinds de oprichting van de vrouwenafdeling in 2007.

Zij zien hoe de thuisploeg vanaf minuut één wordt weggedrukt door Ajax, dat een kwalitatief betere selectie heeft. Die van Feyenoord loopt ook op de laatste benen. Na een kwartier staat het al 0-3 door doelpunten van Romée Leuchter, Nikita Tromp en Chasity Grant. Feyenoord-trainer Danny Mulder wijt het later aan de „zichtbare spanning” bij zijn ploeg, die weliswaar gewend is aan enkele duizenden supporters op sportcomplex Varkenoord, maar niet aan het spelen in een stadion. „Bij Ajax hebben er veel speelsters al wel voor meer publiek gespeeld”.

Tot een opgefokte sfeer in het stadion leidt de achterstand niet. Als Ajax-verdedigster Lisa Doorn in de 26ste minuut blundert door de bal maar half terug te spelen naar haar doelvrouw, maakt Kim Hendriks de 3-1. De middenvelder, afkomstig uit een echte Feyenoord-familie, scoort daarmee het eerste officiële doelpunt van de Feyenoord-vrouwen in de Kuip. Luid gejuich klinkt door het stadion.

Goedkeuring van Arne Slot

De eerste ideeën voor een vrouwenwedstrijd in de Kuip ontstonden bij Feyenoord afgelopen najaar, toen op Varkenoord de allereerste Klassieker bij de vrouwen werd afgewerkt. Zo’n drieduizend mensen zagen Feyenoord stunten met een 4-1 overwinning. Toen duidelijk was dat de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Ajax zou zijn, werden de plannen concreter. In maart gaf de gemeente akkoord. Ook mannentrainer Arne Slot reageerde enthousiast – als de grasmat er een dag later voor de wedstrijd tegen FC Twente maar weer perfect bij zou liggen.

Zo kon Feyenoord toe gaan werken naar de dag waarop het toeschouwersrecord moest gaan sneuvelen. In de tussentijd kwam uit Spanje het bericht binnen dat de vrouwenploeg van FC Barcelona het wereldrecord had verbroken. Op 30 maart zaten 91.553 toeschouwers bij de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid. Drie weken later scherpten de Catalaanse club het record aan naar 91.648, bij de halve finale van de Champions League, tegen VfL Wolfsburg.

Lees ook: De 'Nieuwe Klassieker' barst van de emoties

Zo ver is het in Nederland nog niet, maar het vrouwenvoetbal zit volgens Ajax-middenvelder Sherida Spitse duidelijk in de lift: „Dit is een mooie dag voor het vrouwenvoetbal. Met alle respect voor andere accommodaties, maar de Kuip is echt een fantastisch stadion. Er ligt een fantastisch grasmat en als je de trap oploopt naar het veld, komt het lawaai je tegemoet.”

Snel na de goal van Hendriks vergroot Victoria Palova de marge voor Ajax weer naar drie. In de tweede helft voorkomt Feyenoord-keeper Jacintha Weimar erger. Ondanks de zege is Ajax na het laatste fluitsignaal teleurgesteld; in Enschede heeft FC Twente gewonnen van PSV, waardoor de titelkansen nagenoeg nul zijn. De speelsters van Feyenoord genieten juist van alle aandacht. Een horde jongens en meisjes heeft zich langs de boarding verzameld om nog een foto of handtekening te scoren.

Met een schorre stem staat Feyenoord-verdedigster Obispo na afloop de media te woord. „We moesten in het veld flink harder schreeuwen dan normaal. Het legioen was zeker te horen”, zegt Obispo. „De achterstand kwam denk ik niet door de spanning, maar zenuwen had ik zeker. Ik had niet verwacht dat we nu al, in ons eerste seizoen, in de Kuip zouden voetballen. Het gat met Ajax is nu nog te groot, maar we zijn op de goede weg.”

De Ajax-vrouwen speelden nog nooit in de Johan Cruijff Arena, terwijl de Amsterdamse vrouwentak sinds 2012 bestaat. Het zou mooi zijn als dat ook gaat gebeuren, zegt Spitse. „Misschien was het volgend weekend wel gebeurd, als Twente had verloren en we de titel hadden kunnen pakken. Maar dat zal nu niet meer gebeuren.”