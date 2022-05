Komiek Bo Burnham op de snijtafel

In eerdere seizoenen ontrafelde muziekpodcast Dissect de diepere betekenissen van hiphopalbums. Nu legt maker Cole Cuchna Inside op de snijtafel, de lockdown-comedyshow van Bo Burnham uit 2021. In die film bekijkt de komiek in liedjes en sketches zijn kwijnende geestelijke gesteldheid tijdens de pandemie. Cuchna legt elke tekstregel, overgang en blik van Burnham onder een vergrootglas en maakt daarmee een soort bijsluiter voor het kijken van de show. Het prettige tempo en de trefzekerheid van Cuchna’s observaties maakt deze regel-voor-regel-analyse nooit saai. Haarfijn legt Cuchna uit hoe onder Burnhams liedjes over sexting en moeizame FaceTime-sessies met zijn moeder een zelfonderzoek over zijn waarde als performer schuilgaat.

Muziekanalyse 7 afleveringen van 45 min. Spotify