India verbiedt export van tarwe in tijden van wereldwijd tekort

India heeft de export van tarwe met „onmiddellijke ingang” verboden. De stijging van de wereldprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zou de voedselzekerheid van India in gevaar brengen, zo heeft de Indiase centrale regering vrijdag laat bekendgemaakt. Ook zorgen extreme hittegolven in het land voor een schaarse productie van graan.

India is de op een na grootste tarweproducent ter wereld, na China. Het land streefde dit jaar nog naar een exportrecord van 10 miljoen ton, melden Indiase media. Zo wilde India inspelen op de tekorten in onder meer Europa, die zijn ontstaan door het wegvallen van grote graanproducenten in Oekraïne en Rusland. Ook zou het land veel graan naar ontwikkelingslanden hebben willen verschepen.

Met het verbod zal het exportstreven niet gehaald worden, maar wil India de binnenlandse prijzen beheersen. De wereldwijde tarweprijs is sinds het begin van het jaar met meer dan 40 procent gestegen, vooral sinds de Russische invasie in Oekraïne. In Nederland waren brood- en graanproducten afgelopen maand bijna 6 procent duurder ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Extreme temperaturen

Het exporteren van tarwe vanuit India is alleen nog toegestaan als daarover afspraken zijn gemaakt op of vóór 13 mei, de ingangsdatum van het verbod, of als het gaat om verscheping naar ontwikkelingslanden die worstelen met ernstige voedseltekorten. De regering van India zegt de beslissing te hebben gemaakt om „zich te voorzien in de voedselzekerheidsvereisten van India, en van naburige en andere kwetsbare ontwikkelingslanden die nadelig worden beïnvloed door de plotselinge veranderingen op de wereldmarkt voor tarwe”, zo staat in de verklaring.

De Indiase graanvoorraden staan ook onder druk, mede door de extreme temperaturen die het land dit jaar al in het voorjaar teisterden. Daarnaast hebben de autoriteiten tijdens de coronacrisis gratis graan weggegeven aan honderden miljoenen mensen.