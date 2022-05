Finse president belt met Poetin over toetredingsplannen NAVO

De Finse president Sauli Niinistö heeft zaterdag met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gebeld over de plannen van Finland om toe te treden tot de NAVO. In het telefoongesprek heeft Niinistö benadrukt hoe de aanval van buurland Rusland op Oekraïne de veiligheid van Finland in het geding heeft gebracht, melden Finse media. De Finse regering zal naar verluidt zondag beslissen of zij een verzoek indient. Maandag zal het besluit bekendgemaakt worden.

Het telefoongesprek tussen de twee leiders verliep „direct en zonder ergernis”, aldus Niinistö na afloop. „Het vermijden van spanningen was belangrijk”. Finland heeft zich tot nu toe niet bij de alliantie aangesloten om Rusland niet te provoceren. Poetin reageerde dat hij het een vergissing vindt als Finland zijn neutrale status zou opgeven en lid zou worden van de NAVO, meldt het Kremlin. „De verandering kan een negatieve invloed hebben op jaren van goede samenwerking”, aldus Poetin.

De Russische president zei dat er geen veiligheidsbedreigingen zijn voor Finland. Eerder op zaterdag zei de Russische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Aleksandr Groesjko, volgens persbureau AP dat een toetreding van Finland tot de NAVO de veiligheidsspanningen in het gebied zou vergroten.

Binnen de Finse regering klinkt veel steun voor een toetreding tot het militaire bondgenootschap. President Niinistö en premier Sanna Marin schreven eerder deze week al „zo snel mogelijk” tot de NAVO te willen toetreden. Zaterdag zei ook de fractievoorzitter van de sociaal-democratische partij Antti Lindtman op Twitter dat Finland na de Russische invasie op 24 februari „niet het minste risico moet nemen om alleen met Rusland te worden gelaten”. Finland deelt met Rusland ruim 1.300 kilometer grens.

