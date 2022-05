Finland en Turkije praten over kwestie rond NAVO-lidmaatschap

Diplomaten uit Finland en Turkije zijn zaterdag in Berlijn met elkaar om tafel gegaan om te praten over de Finse toetreding tot de NAVO. Zowel de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu als zijn Finse collega Pekka Haavisto hebben dat volgens internationale persbureaus bevestigd. Turkije wekt tot nu toe de indruk dat het een NAVO-lidmaatschap van Finland niet zomaar zal goedkeuren.

Turkije herhaalde zaterdag in Berlijn, waar de dertig NAVO-buitenlandministers dit weekend praten met hun evenknieën uit Finland en Zweden, waarom het niet zo enthousiast is over Finse toetreding tot het militaire bondgenootschap. Cavusoglu wees op de „onacceptabele en schandelijke” steun die Finland en mede-aspirantlid Zweden volgens hem aan de Koerdische terreurbeweging PKK geven. In Zweden sympathiseren enkele parlementsleden met de organisatie. „De overgrote meerderheid van de Turkse bevolking” is vanwege de PKK-kwestie tegen het lidmaatschap van Finland en Zweden, aldus de Turkse minister. „Dat is een probleem dat we zowel met onze NAVO-bondgenoten als met deze twee landen zullen moeten bespreken.”

De Finse minister Haavisto liet intussen weten dat hij vrijdag met zijn „goede collega” Cavusoglu had gebeld, en zei dat hij „er zeker van is” dat Finland en Turkije er samen uit zullen komen. Finland kondigde eerder deze week aan „zo snel mogelijk” lid te willen worden van de NAVO.

Andere NAVO-landen spraken in Berlijn hun steun uit voor de Finse aansluiting bij de alliantie. „We weten niet wat Turkije precies bedoelt”, zei de Noorse buitenlandminister Anniken Scharning Huitfeldt bijvoorbeeld volgens persbureau Reuters, „maar vanuit ons perspectief staan we 100 procent achter Finland en Zweden.” De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) denkt dat het wel goed komt met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. „Deze tijd vraagt duidelijk om eenheid en ik ben er zeker van dat we die aan de dag kunnen leggen”, zei hij volgens persbureau ANP. Volgens hem zijn Zweden en Finland „in alle opzichten klaar om zich bij het bondgenootschap te voegen”.

De NAVO-bijeenkomst in de Duitse hoofdstad gaat zondag verder. Na afloop, rond half drie ‘s middags, spreekt NAVO-voorman Jens Stoltenberg de pers toe. Daarnaast zal zondag de Zweedse regeringspartij van premier Magdalena Andersson met een officieel standpunt komen over het NAVO-lidmaatschap.

