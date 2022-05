Geleund tegen zijn fiets, oranje kubus aan zijn voeten, slaat een maaltijdbezorger het protest gade op het Domplein. Jonge universiteitsdocenten zijn het, een stuk of tachtig. De meesten staan hier licht bedremmeld, niet gewend om leuzen te scanderen bij getrommel naast een vakbondstent. Toch zijn ze verwant aan de fietsbezorger, al dragen zij hun kubus onzichtbaar. ‘Wegwerppersoneel’ voelen ze zich, gedwongen om als ‘lesboer’ van de ene klus naar de volgende te snellen.

Tim de Winkel (35), promovendus bij geesteswetenschappen hier in Utrecht, heeft het zelf meegemaakt. „Na drie tijdelijke contracten kon ik vertrekken, en een half jaar later weer een nieuwe aanstelling krijgen. Ook tijdelijk uiteraard.”

Het is geen gúnst die hij en zijn collega’s uit Leiden en Amsterdam hier vragen, bij de start van cao-onderhandelingen binnen, in het Academiegebouw. Een van de eisen is dat ze domweg de wettelijke regelingen toepassen. Na maximaal drie losse contracten hoort een vaste te volgen. Maar veel universiteiten omzeilen de flexwet. Ze beroepen zich op de noodzaak van een ‘flexibele schil’. In de praktijk is gemiddeld bijna de helft van het personeel flex. Op sommige faculteiten zelfs negentig procent. Pel je zo’n schil eraf dan bijt je meteen je tanden stuk op een harde pit van professoren en bestuurders.

Elders toert deze zelfde donderdag een wervingscampagne voor zorgpersoneel door het land. Slogan: ‘We hebben je hart nodig.’

Juist in de beroepen waarin zo’n hart onontbeerlijk is, en een grotere drijfveer dan het salarisstrookje – onderwijs, zorg, wetenschap, kunst – nemen de gedreven werknemers de wegwerpstatus voor lief.

Structureel overwerken, allerlei klussen aannemen die niet tot je eigenlijke functie behoren: Tim de Winkel deed het allemaal. „Je verwacht daarmee in je eigen universiteit te investeren, en dat dit misschien een keer een aanstelling oplevert, met onderzoekstijd. Maar dat komt niet, en omdat je alleen maar onderwijservaring opbouwt, heb je op een gegeven moment de boot gemist.” Zulke klachten leven al jaren, maar nu komen er acties. Een groep UvA-docenten is in staking gegaan, en stopt met nakijkwerk.

Vastigheid. Toen ik een kwart eeuw geleden afstudeerde, sprak je dat woord uit met lacherig dedain. Op alle terreinen, werk en liefde voorop, wilde je juist géén vastigheid. Achteraf was het een vorm van bindingsangst, waarin leeftijd en tijdgeest samenvielen.

Werkgevers vonden het schitterend. In plaats van werknemers met pensioenen, zorgkosten en ontslagvergoedingen aan te stellen, konden ze een blik flexwerkers opentrekken.

Dan komen er kinderen, huisbezichtigingen en vaste lasten. Dan merk je dat je bestaan pas zinvol is als je je ergens mee verbindt. Maar nu heeft de werkgever bindingsangst, merkt De Winkel: „De liefde komt nu wel erg van één kant.”

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.