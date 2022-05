Vooral de tourbus maakt optreden duurder

Brandstoffen, energie en transport – in de eerste maanden nadat de inflatiegolf vorig najaar Nederland bereikte, waren het de belangrijkste aanjagers. De olieprijs schoot omhoog naar het hoogste peil in jaren en de gasrekening werd rap duurder. Verder stegen veel producten eigenlijk maar vrij weinig in prijs.

Vorige maand gebeurde precies het omgekeerde. De gasprijs was iets lager dan tijdens de piek van begin maart, nadat Rusland buurland Oekraïne was binnengevallen, en ook de prijs van autobrandstof daalde. Doordat de overheid per 1 april de accijns daarop tijdelijk verlaagde, betaalden Nederlanders aan de pomp ineens 2,09 euro per liter Euro95, waar dat in maart gemiddeld nog 2,29 euro was.

Het algehele inflatiecijfer op jaarbasis viel daardoor iets lager uit, constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag: 9,6 procent, tegenover 9,7 procent in maart. Vooral boodschappen werden in april fiks duurder: de prijs van een mandje voedingsmiddelen steeg met 8,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Vooral vlees, groente en graanproducten werden veel duurder.

Maar hoe zit dat met andere producten, die minder vaak worden uitgelicht in de CBS-berichten? In deze rubriek volgt NRC iedere maand hoe de prijs van een activiteit zich ontwikkeld heeft sinds het begin van vorige zomer, toen de inflatiegolf begon op te doemen. Deze keer: een weekend optreden met je hobbyband.