Van genocide verdachte Rwandese ex-militair opgepakt in Nederland

Een 65-jarige Rwandese man uit Ermelo is afgelopen woensdag aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de Rwandese genocide. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. De man woont sinds 1998 in Nederland. Rwandese autoriteiten hebben om zijn uitlevering gevraagd.

De man had volgens de Rwandese autoriteiten in 1994 als officier van de gendarmerie een belangrijke rol bij massamoorden in de hoofdstad Kigali en in de gemeente Mugina. Gendarmerieofficieren zouden volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch een actieve rol hebben gehad in de aansturing en uitvoering van de massamoorden. Tijdens de genocide in Rwanda, die van april tot juli 1994 plaatsvond, kwamen ongeveer 800.000 mensen om het leven.

In 2013 besloot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vanwege mogelijke betrokkenheid bij genocide al het Nederlanderschap van de man in te trekken. De ex-officier ging hiertegen in hoger beroep. Nadat de Raad van State dit ongegrond verklaarde, kon het OM de man aanhouden. Hij komt deze vrijdag voor bij de Rechtbank Den Haag.

