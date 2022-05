Sjarel Ex vertrekt na 18 jaar bij Museum Boijmans Van Beuningen

Directeur Sjarel Ex vertrekt op eigen verzoek bij het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, aanstaande september. Hij doet dat op het moment dat het museum al bijna vier jaar gesloten is. In 2018 ging het museum dicht voor een verbouwing, die naar verwachting nog tenminste tot eind 2028 zal duren.

Lees ook dit interview met Sjarel Ex en Ina Klaassen: ‘De verwachtingen zijn wat overspannen geweest’

Ex was sinds 2004 artistiek en zakelijk eindverantwoordelijk voor het museum, waarvan de laatste drie jaar met mededirecteur Ina Klaassen. De Raad van Toezicht, die instemde met Ex’ verzoek om zijn lopende contract te ontbinden, beraadt zich nog op verdere stappen. Klaassen blijft voorlopig aan als directeur. Ex zal in de toekomst gaan werken als zelfstandig onderzoeker en tentoonstellingsmaker, meldt Boijmans.

In een schriftelijke verklaring zegt Ex: „Rotterdam is een geweldige gemeenschap vol aardige mensen en fantastische kunstenaars, en de stad wil altijd vooruit. Ik laat het museum en depot met een gerust hart achter.”

Het Depot

De opening van het Depot Boijmans van Beuningen, afgelopen najaar, zou gezien kunnen worden als de kroon op het werk van Ex in Rotterdam. Er was aanvankelijk veel en brede weerstand tegen de komst van wat toen nog het collectiegebouw werd genoemd, zeker op die plek, en de totstandkoming van het openbare kunstdepot was een bestuurlijke uitputtingsslag, die Ex heeft gewonnen.

Minder goed verloopt de renovatie en verbouwing van het museum zelf, door Ex ooit het ‘speelbeen’ genoemd, tegenover het ‘standbeen’ van het depot. Er zijn vier jaar na de sluiting nog geen definitieve bouwplannen.

Boijmans moest sluiten wegens achterstallig onderhoud: er moest asbest worden verwijderd en er was sprake van brandgevaar en wateroverlast. Naast de noodzakelijke – en late – renovatie moest er ook een ambitieuze verbouwing komen, waardoor Boijmans zou kunnen groeien van 300.000 naar 500.000 bezoekers.

Financiering

Maar er is nog geen uitgewerkt bouwplan en het ophalen van externe financiering (aanvankelijk 55 miljoen euro tegenover 168 miljoen euro van de gemeente) verliep zeer moeizaam. Het museum liep een financiering van 80 miljoen euro van stichting Droom en Daad mis, omdat er met directeur Wim Pijbes geen overeenstemming kon worden bereikt over een separate vestiging voor moderne kunst en de mate van invloed van de stichting. Mogelijk biedt het vertrek van Ex ruimte voor oplossing van de problemen met de externe financiering.

Eind vorig jaar stelde het stadsbestuur vast dat de beoogde ambitieuze verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam financieel „niet haalbaar” is, en versoberde het plan. Het paviljoen voor moderne kunst, onderdeel van het plan waarmee Mecanoo van architect Francine Houben de opdracht kreeg, is voorlopig geschrapt. Houben is nu bezig met het verder uitwerken van de nieuwe bouwplannen, meldt een woordvoerder van het museum. Daarin wordt wel rekening gehouden met een paviljoen, mocht er op een later moment toch nog geld komen.