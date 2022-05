Piet Hein Donner moet formatie Den Haag redden

Piet Hein Donner, oud-vicepresident van de Raad van State en oud-minister, gaat proberen de collegevorming in Den Haag vlot te trekken. De informatie is daar al twee keer mislukt, terwijl in andere gemeenten waar twee maanden geleden gemeenteraadsverkiezingen waren, inmiddels al nieuwe colleges zijn of wordt onderhandeld.

Donderdagavond besloot de Haagse gemeenteraad om een onafhankelijk adviseur te zoeken, nadat de tweede verkennende poging was mislukt.

Tussen de dertien partijen blijkt er „een grote mate van overeenstemming” te bestaan over de problemen die in Den Haag moeten worden opgelost, en er zijn geen inhoudelijke redenen waarom partijen niet willen samenwerken, concludeerden de laatste verkenners, senator Annelien Bredenoord en Tweede Kamerlid Joost Sneller (beiden D66).

Zij zagen veertig mogelijke partijcombinaties voor een nieuw college. Maar het ontbreekt „aan de politieke wil om over de eigen schaduw heen te stappen” en aan onderling vertrouwen. Vrijwel alle partijen wierpen blokkades op voor samenwerking met andere partijen. Ook een zevenpartijencoalitie bleek onmogelijk.

Hart voor Den Haag

Hetzelfde concludeerden de informateurs in de eerste ronde, hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard en oud-Kamerlid Gert-Jan Oplaat (VVD). Hen was gevraagd om te kijken of er een meerderheidscollege gevormd kon worden met Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos en sinds de verkiezingen met negen zetels de grootste in de gemeenteraad.

Die verkennende ronde mislukte omdat te veel partijen niet met hem of met zijn partij willen samenwerken tot dat het langslepende corruptieonderzoek naar De Mos en raadslid Rachid Guernaoui is afgerond. In oktober 2019 viel de Rijksrecherche binnen op het stadhuis en bij de twee thuis – die toen wethouder waren. Ze worden verdacht van onder meer corruptie en schending van het ambtsgeheim. D66 – de tweede partij met acht zetels - heeft mede daarom om die reden deelname aan een coalitie met Hart voor Den Haag tijdens de campagne al uitgesloten.

CDA-prominent Donner (73) moet nu een oplossing voor de impasse vinden. Hij was informateur van de kabinetsformatie in 2002.