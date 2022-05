Overheid loopt 6 miljard euro mis door failliete bedrijven

Ondernemers kunnen ongeveer 6 miljard euro aan uitgestelde belastingen niet meer terugbetalen. Dat heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) donderdagavond gezegd tijdens een commissiedebat in de Tweede Kamer. Eind vorig jaar hield het kabinet nog rekening met 1,5 miljard euro, waarmee er een tegenvaller van 4,5 miljard euro bij komt.

Bedrijven die vanwege de coronacrisis in de financiële problemen kwamen, konden in 2020 en 2021 uitstel van betaling aanvragen. Ongeveer 400.000 ondernemers hebben dat gedaan, zei Van Rij donderdag. Meer dan de helft van hen, 282.000 ondernemers, hebben hun schuld nog niet terugbetaald. Volgens Van Rij gaat het in totaal om 20,7 miljard euro.

„Tussen die ondernemers zit ook een deel dat het voor de coronacrisis ook al niet zo goed deed”, zei Van Rij. „Volgens onze laatste berekeningen moeten we er rekening mee houden dat die groep de belastingschuld niet gaat terugbetalen.” Om hoeveel bedrijven het precies gaat, is „nog niet in beton gegoten”, aldus de staatssecretaris, maar hij verwacht dat tussen de 25 en 30 procent van de ondernemers die uitstel hebben aangevraagd hun belastingschulden niet meer kan aflossen.

Tegenvallers

Het kabinet heeft al te maken met een paar flinke financiële tegenvallers, zoals het wegvallen van de inkomsten uit de vermogensbelasting in box 3. Daar komt nu een extra gat van 4,5 miljard euro bij. Het kabinet komt erop terug in de voorjaarsnota, die uiterlijk 1 juni wordt verwacht.

Kamerlid Thierry Aartsen (VVD) vroeg in het commissiedebat of bedrijven niet nog meer uitstel kunnen krijgen, zoals tien jaar in plaats van de vijf jaar die ze nu hebben. Van Rij is bereid dat te onderzoeken, reageerde hij, maar hij had ook zijn twijfels. „Dat klinkt mooi, meneer Aartsen, maar dat wil niet zeggen dat al die ondernemers overeind blijven.” Uiterlijk 30 juni komt Van Rij met concretere scenario’s over de betalingsachterstanden.

Faillissementen

Voor de coronacrisis gingen er maandelijks zo’n driehonderd bedrijven failliet, maar door de coronasteun bleven meer bedrijven overeind. Ook nu gaan er nog steeds minder bedrijven failliet dan voor het begin van de pandemie. Vorige maand werden er 109 faillissementen uitgesproken, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de tellingen in 1981.

Dat de ‘faillissementsgolf’ die na de coronacrisis werd verwacht voorlopig uitblijft, heeft deels te maken met het uitstel van belastingverplichtingen. Vorig jaar ging de betalingstermijn voor bedrijven met schulden al van drie naar vijf jaar. „Dat werd begin 2021 nog gezien als een van de belangrijkste redenen waardoor bedrijven in de problemen zouden komen”, zei Edwin van Wijngaarden van consultancykantoor PwC eerder tegen NRC.

Lees ook: Fundamentele keuzes: het kabinet gaat opnieuw onderhandelen met de coalitiepartijen