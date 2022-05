Ook in beschermde natuurgebieden in de Noordzee wordt gevist

Beschermingsdoelen

Sinds 2000 is van het Nederlandse deel van de Noordzee 22 procent – zeven gebieden – aangewezen als zogeheten Natura2000-gebied. Andere EU-lidstaten hebben ook zulke gebieden aangewezen. Uit onderzoek blijkt dat in 59 procent van de in totaal 727 aangewezen natuurgebieden in de Noordzee, er nog commercieel getrawld wordt.

Maar wat betekent het dan dat de Natura2000-gebieden te boek staan als beschermd natuurgebied? Het betekent in ieder geval niet dat zo’n gebied meteen voor alle vormen van visserij is afgesloten, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) weten. Visserij mag nog plaatsvinden, mits het de beschermingsdoelen niet significant aantast. Dat moet worden vastgesteld via een impact assessment. Zo staat het in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die de regels voor de Natura2000-gebieden bepaalt. Maar er zijn meer regels waar de overheid rekening mee moet houden. Zoals de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, die het zeemilieu wil beschermen en verbeteren. Volgens die richtlijn wil Nederland 10 tot 15 procent van de Noordzeebodem beschermen tegen ‘noemenswaardige’ impact. „Een begrip dat niet goed omschreven is”, zegt Vrooman, „en ook lastig te meten”.

In Natura2000-gebieden zijn niet alle vormen van visserij verboden

Hier ligt één van de bronnen van de onenigheid, zegt Vrooman. De overheid gaat er van uit dat de garnalenvisserij in de Noordzeekustzone geen noemenswaardige invloed heeft op de beschermingsdoelen, zo ontdekte ze tijdens haar onderzoek. Hetzelfde geldt voor de zegenvisserij op de Doggersbank – daarbij worden twee touwen, met daarboven een net, over de bodem gesleept. Voor die laatste vorm van visserij is nooit een impact assessment uitgevoerd, zegt Vrooman. „Het is gebaseerd op een oordeel van experts.” Opgeteld komt het ministerie van LNV er zo op uit dat 4 procent van de Noordzee ‘vrij is van noemenswaardige bodemberoering’. In een reactie laat het ministerie weten dat delen van de Doggersbank waarschijnlijk toch gesloten gaan worden voor de zegenvisserij. Een voorstel daarvoor wordt binnenkort naar Brussel gestuurd.

Natuurorganisaties zien alle bodemvisserij als schadelijk; zowel de zegenvisserij, als ook de garnalenvisserij. Daarom komen zij op een percentage beschermd natuurgebied in de Noordzee van slechts 0,3 procent. Volgens het ministerie van LNV gaat het bij dat percentage om de gebieden die ‘vrij van alle visserij’ zijn.

Dat de vissers veel hoger uitkomen, op 20 procent, komt doordat ze alle gebieden meetellen waar ook maar enige restrictie is. Zoals rond windparken en olie- en gasplatforms, waar visserij nu uit veiligheidsoverwegingen is verboden. Dat geldt ook voor de in 1989 ingestelde Scholbox, een gebied ten noorden van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden. Daar mag niet meer gevist worden met grote boomkorkotters, om jonge schol te beschermen. Het is geen natuurgebied, maar de vissers tellen het wel mee.