Shetland werd rijk van de olie, nu zetten de eilanden in op duurzaamheid

De Noordzee raakt vol Het ongeluk met het op drift geraakte vrachtschip Julietta D, begin dit jaar, maakt duidelijk: de Noordzee raakt vol. Scheepvaart, windenergie, visserij, offshore-activiteiten, de natuur en recreanten – allemaal vragen ze ruimte, maar die wordt steeds kleiner. Een vierdelige serie over de botsende belangen op de Noordzee. Lees hier alle artikelen.

Kijk, er ligt een tanker in de haven aangemeerd. Het roestrode schip steekt af tegen het blauw van het water en de lucht. Het is geen vanzelfsprekend gezicht meer voor de olieterminal Sullom Voe op Shetland.

„Per jaar komen hier nog zestig tot zeventig tankers aan wal, dat komt neer op ruim één tanker per week”, rekent Douglas Irvine voor. „Vroeger waren het vier, vijf schepen per week.” De haven verwerkt nog rond de 100.000 vaten olie per dag. In de hoogtijdagen, in de jaren zeventig en tachtig, waren dat 1,4 miljoen vaten per dag.

Dus in die grote, ongebruikte opslagcontainers, wijst Irvine, daar kun je waarschijnlijk ook groene waterstof in opslaan. En neem dit kleine vliegveld, het is twee jaar geleden gesloten en wordt niet meer gebruikt voor de aanvoer van personeel voor de olieplatforms. Die oranje windvaan blaast voor niks. Dus in de loodsen zou je grote windmolens voor op zee in elkaar kunnen sleutelen. „Die moeten zo dicht mogelijk bij de plek waar je ze wilt hebben in elkaar worden gezet, omdat ze niet makkelijk over water te slepen zijn.”

Douglas Irvine is de manager van een project waarmee de Shetlandeilanden een soort grote wisseltruc hopen uit te halen. „We wisten al jaren dat olie hier eindig gaat zijn, maar de vraag is wat we daarvoor in de plaats willen”, zegt hij. De eilanden willen een omslag maken van olie- en gaswinning naar getijde- en windenergie, en van olie-overslag naar opslag van CO 2 en productie van waterstof. Het is een kentering die gepaard gaat met grote spanningen onder de eilanders. Waarbij ook internationale spanningen meespelen: sinds de Russische invasie in Oekraïne rijpt het momentum om nieuwe olievelden bij Shetland te gaan exploiteren.

Eenzaam, maar rijk

Olie en gas uit de Noordzee brachten Shetland de afgelopen decennia welvaart. Het lokale bestuur wist in de jaren zeventig slimme afspraken te maken met de tientallen bedrijven die in de zee rond de eilanden naar olie boorden. Ze brachten alle olie in één haven, Sullom Voe, aan land om overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken. En decennialang kreeg Shetland per vat een vast bedragje (een derde pence) uitgekeerd dat de gemeenteraad opzij liet zetten.

De Shetland Charitable Trust heeft daardoor een vermogen opgebouwd van inmiddels ruim 450 miljoen pond (omgerekend 528 miljoen euro). De winst die ze met de investeringen van het geld behalen, rond de 10 miljoen pond per jaar, is meer dan genoeg om de voorzieningen op de eilanden van te onderhouden.

Irvine komt uit Brae, een dorp op vijf minuten rijden van de olieterminal. „Tachtig procent van de huizen die je hier ziet zijn gebouwd in de oliejaren”, zegt hij. Zelfs dit dorp van achthonderd inwoners heeft een eigen sportcentrum, met zwembad, squash-zaal en fitnessruimte. Het is een dooddoener die veel Shetlanders niet meer kunnen horen, maar met acht zwembaden voor hun ongeveer 23.000 inwoners hebben ze waarschijnlijk veruit de meeste zwembaden per hoofd van de bevolking in het Verenigd Koninkrijk. „Eenzaam maar rijk”, zette The Economist ruim twintig jaar geleden al boven een verhaal over Shetlands uitstekende voorzieningen, betaald door de olie- en gassector.

Het project van Irvine, het Orion Clean Energy project, heeft een „holistische benadering” waarin de Sullom Voe-terminal als een knooppunt voor oude en nieuwe energie zou fungeren. Recent leeggepompte olievelden kunnen dienen voor CO 2 -opslag. Windmolenparken op zee en getijdencentrales kunnen energie leveren voor de haven zelf, voor export en voor productie van waterstof. Waterstof, gemaakt met elektrolyse, is de hoop van dit moment wat duurzame energie betreft. „Vijf, zes waterstofbedrijven zijn geïnteresseerd om zich hier te vestigen.”

De verwachtingen zijn hoog, maar een belangrijk probleem is dat kritische Shetlanders niet op nieuwe megaprojecten zitten te wachten. Het vorige is nog niet eens af.

Vogels afschrikken

Op wat Shetlanders het hoofdeiland noemen, is een enorm windmolenpark in aanbouw, met 103 molens van elk 155 meter hoog. Bruingroene heuvels worden doorkruist door bulldozers die nieuwe wegen aanleggen om straks de grote turbines te kunnen aanvoeren. Zwarte nepvogels op lange dunne stelen wiebelen heen en weer in de wind; ze schrikken de vogels af die hier gewoonlijk nestelen.

Vanaf 2024 moeten de windmolens bijna 450 megawatt aan energie opleveren, die via een kabel in zee naar de rest van Schotland en het VK kan worden afgevoerd. Het zou één van de productiefste windmolenparken ter wereld moeten worden, omdat het op Shetland bijna altijd waait. Harder dan gemiddeld.

De aanleg van het windmolenpark doet Laurie Goodlad pijn. Goodlad is tourgids en geboren en getogen op Shetland. Ze wijst naar de horizon: „Mijn voorouders visten hier, boerden hier. Het heeft iets speciaals om te weten hoe zij hier leefden, het geeft een gevoel van verbondenheid. Maar het windmolenpark heeft onze gemeenschap in tweeën gescheurd.”

Eén groep is tegen en vindt de opzet van het park te grootschalig, anderen zijn voor en zien er een bron van inkomsten in. Goodlad vindt het park veel te groot: „We industrialiseren onze natuur, terwijl ons landschap juist ons unique selling point is. Wie wil er twee weken met vakantie naar een industriepark?”

Goodlad wordt vaak aangezien voor een ontkenner van klimaatverandering, vertelt ze, ten onrechte. Ze ziet hoe de weerpatronen veranderen, hoe de stranden hier volstromen met plastic als het hard waait. „En nu verwoesten we kostbare veengrond vol CO 2 voor die windmolens. Vogels die in andere delen van het VK verdwijnen, komen hier nog in gezonde aantallen voor en kunnen nu niet meer broeden. Veel mensen zien de windmolens als groen, maar ze sluiten hun ogen voor de schade die ze hier veroorzaken.”

Vaststaat dat bij de bouw van het molenpark veen beschadigd raakt, waardoor de CO 2 die erin ligt opgeslagen vrijkomt. Hoe groot die schade precies is, blijft onduidelijk. Viking Energy heeft toegezegd 260 hectare veengrond te herstellen ter compensatie en stelt dat het afdoende is, maar deskundigen betwijfelen dat sterk. Ook de payback time, de periode die windmolens moeten draaien om de CO 2 die bij aanbouw vrijkomt te compenseren, is niet zeker. Volgens Viking Energy is de uitstoot binnen twee jaar ‘terugverdiend’, maar natuurbeschermingsorganisatie IUCN wijst erop dat niemand zulke berekeningen verifieert.

Uit onderzoek naar windmolens die in Spanje op veengrond werden aangelegd, bleek dat schade aan de grond verder gaat dan alleen de afgegraven delen voor de molens en wegen. De wegen tasten ook de natuurlijke afwateringsystemen aan van het veen eromheen, een proces dat nog jarenlang negatieve gevolgen kan hebben. De belangrijkste conclusie: beleidsmakers kunnen het beste „vermijden om windmolens te bouwen op onbeschadigde veengrond”. Al in 2012 kwam een onderzoeker in Schotland tot diezelfde slotsom.

Door de bouw van windmolens op veengrond, zoals ook in Shetland, komt de in het veen opgeslagen CO 2 vrij, en dat moet weer gecompenseerd worden en het veen hersteld worden. Foto Adrian Dennis / AFP



Olie uit eigen achtertuin

Natuurlijk moet die omslag, weg van fossiele brandstoffen er komen, zegt Frank Hay. Hij is voorzitter van Sustainable Shetland, een club burgers die via de rechter jarenlang heeft geprobeerd om het Viking-windmolenpark tegen te houden. Vergeefs. De zeekabel die de energie naar het vasteland van Schotland moet leiden komt straks achter zijn huis, aan de overkant van de baai, aan land.

Zijn strijd mag gestreden zijn, Hay houdt de duurzaamheidsplannen op Shetland nog altijd scherp in de gaten. Hij is geen klimaatontkenner. „Maar de realiteit is dat we nog lang niet zonder olie kunnen, als brandstof, maar ook als grondstof voor producten.”

Hay denkt daarom dat olieveld Cambo, een nog onontgonnen veld zo’n 125 kilometer ten noordwesten van de Shetlands, maar het beste in gebruik kan worden genomen. „Zeker nu je liever geen olie koopt van Rusland, is het beter om de energie in je eigen achtertuin te gebruiken.”

Rond de mogelijke exploitatie van Cambo komen allerlei tegenstrijdige belangen samen. Bij de internationale klimaattop in Glasgow vorig jaar waren ontwikkelaar Shell en de regering van het VK doelwit van activisten, omdat het klimaatpanel van de Verenigde Naties duidelijk stelt dat nieuwe olie- en gasprojecten een no go zijn als landen opwarming van de aarde willen beperken.

De Britse premier Boris Johnson stond onder druk om de exploitatievergunning voor Cambo niet te verlengen, onder andere van de Schotse regeringsleider Nicola Sturgeon, die zich uitsprak tegen nieuwe olieboringen. Johnson en Sturgeon hebben een gespannen verhouding en in aanloop naar de top in Glasgow stelde Schotland ambitieuzere duurzaamheidsdoelen dan de regering in Londen.

In deze context maakte Shell eind vorig jaar bekend „onvoldoende economisch voordeel” in exploitatie van Cambo te zien. Het veld wél openen zou flinke reputatieschade hebben opgeleverd. Ook Shell staat onder druk om te verduurzamen.

Maar sinds ‘Glasgow’ stegen de olieprijzen flink en brak oorlog uit in Oekraïne, met boycots van Russische brandstoffen tot gevolg. Ineens doen energiebronnen op eigen bodem er geopolitiek gezien weer toe. Via de BBC werd bekend dat Shell Cambo nu heroverweegt. De Britse overheid verlengde de vergunning onlangs met twee jaar, zodat exploitatie inderdaad mogelijk blijft. Al zou de olie uit Cambo niet eens voor de binnenlandse markt bestemd zijn, omdat het een grovere oliesoort is dan waar de raffinaderijen in het VK op zijn ingericht.

Premier Johnson kondigde zelfs aan dat er deze herfst een vergunningsronde komt waarbij olie- en gasbedrijven zich kunnen inschrijven voor nieuwe projecten op de Noordzee. Belangrijkste overweging is „het belang van deze brandstoffen voor onze energietransitie, voor onze energieveiligheid en het feit dat gas in het VK geproduceerd een lagere CO 2 -uitstoot heeft dan als die geïmporteerd wordt uit het buitenland”. Het VK heeft toegezegd voor het einde van het jaar te stoppen met het importeren van olie en gas uit Rusland; het importeerde 8 procent van de vraag naar olie en 4 procent van de vraag naar gas.

Voor Nicola Sturgeon betekent die nieuwe vergunningsronde dat over haar hoofd heen alsnog nieuwe fossiele projecten kunnen beginnen; Schotland gaat over zijn eigen CO 2 -ambities, maar niet over de vergunningen voor de olie- en gassector in de Noordzee. Dat is landelijk beleid.

Foto Adrian Dennis / AFP De Sullom Voe-terminal moet gaan fungeren als een knooppunt voor oude en nieuwe energie.

Foto’s Adrian Dennis / AFP

Geen overkoepelend plan

Activist Frank Hay zou liever zien dat het lokale bestuur van Shetland zich op Cambo focust dan op de „veel te ambitieuze en onwaarschijnlijke offshore windmolenplannen van het Orion-project”. De nieuwe waterstofcentrales lijken hem nog wel haalbaar, maar voor grote windmolens op zee zijn de wateren bij Shetland „veel te ruig, zeker in de winter”. „En ze nemen veel ruimte in, terwijl de zee hier druk bevist wordt. Niemand heeft de vissers nog iets gevraagd.”

Douglas Irvine van Orion maakt zich geen illusies. Hij weet dat de lokale bevolking argwaan koestert jegens grote ‘groene’ projecten. En hij ziet zelf ook een mogelijk probleem voor de visindustrie. „Voor onze eigen vissers, maar evengoed voor Europese schepen. Jaarlijks wordt hier 450.000 ton vis binnengehaald.”

Waar het aan ontbreekt, is een overkoepelend bestemmingsplan voor dit deel van de Noordzee vanuit de landelijke overheid, zegt Irvine. „Op het moment is het een lappendeken en dat maakt een holistische benadering lastig.” Het systeem waarbij de overheid steeds nieuwe vergunningen afgeeft voor losse gebiedjes, of het nu voor olie, gas of windenergie is, draagt bij aan dat lappendekeneffect. „Het maakt infrastructuur en navigatieroutes lastig te plannen en het is moeilijk overzicht krijgen van de belangen van de natuur en de visserij. En bedrijven weten minder goed waar ze aan toe zijn, want de vergunningsrondes zijn onvoorspelbaar.”

Het beste zou volgens Irvine zijn dat de overheid met een concreet doel komt, van „zeg 10, 15 of 20 gigawatt die over een x aantal jaar uit Shetland moet komen”, zodat ze daarna coherente plannen kunnen gaan maken. Want de Sullom Voe-terminal en Shetland kunnen de omslag van fossiele brandstof naar duurzaam maken, daar is Irvine van overtuigd. „Wij moeten gewoon het beste zien te maken van onze omstandigheden.”