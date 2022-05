Noord-Korea meldt voor het eerst coronadoden

Noord-Korea heeft voor het eerst sinds de coronapandemie gemeld dat er inwoners van het geïsoleerde land zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het gaat om tenminste zes coronadoden, zo meldt staatsomroep KCNA vrijdag. Het nieuws komt een dag nadat leider Kim Jong-un een nationale lockdown in het land heeft afgekondigd.

Ten minste een van de zes gemelde overledenen had verschijnselen van de Omikronvariant van het coronavirus. Alleen al op donderdag zijn er minstens 18.000 mensen opgenomen met „griepverschijnselen”, meldt KCNA. Volgens het staatspersbureau zijn er sinds eind april 350.000 mensen in isolatie behandeld, van wie er tot nu toe iets meer dan 162.000 zijn genezen.

Noord-Korea besloot aan het begin van de pandemie in 2020 de grenzen meteen te sluiten. Het land beweerde altijd dat het op die manier het virus buiten de deur heeft gehouden, al wordt dat door velen betwijfeld. Sinds eind vorige maand verspreidde zich een volgens de staatsomroep „onbekend” virus over het land, dat 24 miljoen inwoners telt. Kim Jong-un verwijt nu de functionarissen van het viruspreventieprogramma van gebrekkigheid en kondigde donderdag „een noodsituatie van de ernstigste soort” aan.

Hulp buitenland

Het is ongebruikelijk dat het geïsoleerde Noord-Korea toegeeft aan de buitenwereld dat er sprake is van een tegenslag in het land. Een reden kan zijn dat Kim op die manier laat weten dat het land hulp nodig heeft van andere landen. Buurland Zuid-Korea zei vrijdagochtend bereid te zijn coronavaccins en andere medische benodigdheden aan het noorden te leveren. „We zullen gedetailleerde plannen voor hulp met Noord-Korea bespreken”, zei het kantoor van president Yoon Suk-yeol volgens internationale persbureaus. Ook Rusland zei elk verzoek van zijn „Noord-Koreaanse kameraden” onmiddellijk te behandelen, zo maakte Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov vrijdag bekend volgens Reuters.

Noord-Korea heeft vorig jaar nog miljoenen vaccindoses afgeslagen die werden aangeboden door de internationale inkooporganisatie Covax, inclusief doses van Chinese vaccins. Vermoedelijk is het overgrote deel van de Noord-Koreaanse bevolking niet gevaccineerd.