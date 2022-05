Maaltijdbezorgers komen in actie tegen Thuisbezorgd

Een grote groep maaltijdbezorgers komt in opstand tegen de arbeidsomstandigheden bij Thuisbezorgd. De bezorgers eisen een hoger uurloon, voorspelbare werkdagen en meer aandacht voor veiligheid.

Dat blijkt uit een petitie van actiegroep Radical Riders, die opkomt voor de rechten van maaltijdbezorgers. De petitie is ondertekend door enkele honderden maaltijdbezorgers die in Nederland werken, en is gericht aan het management van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd. Eind 2021 werkten er zo’n 40.000 maaltijdbezorgers in Nederland met Thuisbezorgd als onbetwiste marktleider.

De actievoerders willen dat bezorgers van Thuisbezorgd boven de achttien jaar minimaal 14 euro per uur (nu maximaal 13 euro) gaan verdienen. Ook eisen zij een einde aan werkweken met sterk wisselende arbeidstijden en meer aandacht voor de veiligheid. Dat betekent: niet meer werken tijdens extreme weersomstandigheden, beter onderhouden fietsen en „snellere procedures” om de schade van bezorgers die gewond raken bij fietsongelukken te compenseren.

Thuisbezorgd wil niet ingaan op de eisen van de bezorgers. Een afspraak tussen vertegenwoordigers van Radical Riders, vakbond FNV en het management van Thuisbezorgd om de eisen te bespreken werd vrijdag op het allerlaatste moment afgezegd. Volgens een vertegenwoordiger van Radical Riders „omdat Thuisbezorgd niet wil dat de media ervan weet”.

Uit gesprekken die NRC de afgelopen dagen voerde met acht fietskoeriers van Thuisbezorgd uit Eindhoven, Groningen en Amsterdam blijkt dat er veel klachten zijn over de werkomstandigheden van maaltijdbezorgers die fietsen voor Thuisbezorgd.

Slecht functionerende remmen

Zo kampen de e-bikes van Thuisbezorgd met slecht functionerende remmen, klagen bezorgers over niet-waterdichte kleding en zeggen bezorgers door leidinggevenden onder druk te worden gezet om bij ziekte of extreem weer toch te komen werken.

Thuisbezorgd-koeriers zijn vaak in dienst via zogenoemde payroll-constructies, waarbij de bezorgers worden ingehuurd via uitzendbureaus. Dit geeft hen meer rechten dan de zzp’ers die rijden voor concurrenten als UberEats en Deliveroo. Zo krijgen Thuisbezorgd-koeriers 70 procent van hun loon doorbetaald bij ziekte en zijn ze verzekerd bij letselschade.

De constructie waarbij Thuisbezorgd een deel van de verantwoordelijkheid op het uitzendbureau afschuift, leidt ertoe dat bezorgers die in de problemen komen tussen wal en schip kunnen belanden.

Het overkwam de Griekse bezorger Leonardos Theodorakis, die in maart een ernstig ongeval kreeg als koerier voor Thuisbezorgd in Amsterdam en sindsdien in een hostel bivakkeert met een gebroken knie en scheenbeen. Zowel uitzendbureau Randstad als Thuisbezorgd weigert hem te helpen, vertelt hij. „Ik app en bel elke dag met Thuisbezorgd voor een oplossing en hoor dan dat ze me terugbellen”, zegt hij. „Maar ze bellen nooit terug.”

