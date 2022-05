‘Ik heb liever hulp in de huishouding dan elke week uit eten’

Maartje: „Ik ben digital community expert. Een digital community is een groep mensen die online samenkomt en eenzelfde pijn, passie of ambitie heeft en daarover praat. Het kan een Facebookgroep zijn, maar ook een forum via je eigen website, zoals het Tweakers-forum. Het begon toen ik in 2001 voor Endemol werkte. Dat had een programma, Big Diet, waarin twaalf mensen in een kasteel probeerden af te vallen. Normaal weet je als maker niet wat mensen thuis op de bank denken van je programma. Met de online redactie ineens wél, omdat we direct contact hadden met de kijkers via een online community. We konden pionieren: livestreamen, chats beantwoorden. Wij zaten in een apart hok en steeds vaker kwamen tv-redacteuren binnen om te vragen wat er speelde onder de kijkers, zodat ze die feedback mee konden nemen en relevantere items konden maken. Nu ben ik 21 jaar verder.”

In het kort Maartje Blijleven (42) studeerde hbo communicatie en is zelfstandig digital community expert. Ze werkte eerder voor onder meer Endemol, RTL, Heineken en Facebook. Timo van der Horst (52) deed de kunstacademie in Utrecht, richting kunst en mediatechnologie. Als multimedia developer bij Tinker Imagineers hoort hij bij het team dat multimediale onderdelen maakt voor bijvoorbeeld musea en ziekenhuizen. Maartje en Timo hebben twee kinderen: Tom (14) en Emma Lili (12). Ze wonen met katten Jut en Juul in Amsterdam Buitenveldert. Het stel verdient drie keer modaal. Maartje Blijleven Foto David Galjaard Timo van der Horst Foto David Galjaard

Timo: „Ik werk bij een ontwerpbureau samen met een groep vormgevers, tekstschrijvers, architecten en animatoren. We maken en ontwerpen verschillende soorten producties voor musea, zoals het Schoenenkwartier in Waalwijk, het Airborne Museum en, helaas erg actueel, een vluchtelingenmuseum in Denemarken. Ik vind mijn werk erg leuk. De ene week maak ik filmopnames en sta ik te draaien, dan ben ik weer animaties aan het maken of een script aan het schrijven.”

Handboek

Maartje: „Drie jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Ik had eerst een handboek geschreven en kreeg toen zoveel aanvragen voor lezingen dat ik besloot een online leeromgeving te maken, zodat ik ondernemers kan leren hoe ze zelf een online community kunnen opbouwen. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar vorig jaar heb ik mijn beste jaar ooit gedraaid. Het was echt niet altijd makkelijk, ik heb hard gewerkt en Timo doet veel thuis.”

Timo: „Ik heb een heel fijne werkplek die ik deel met mijn oudste, die er zijn schoolwerk kan doen. Er staan twee computers, een voor hem en een voor mij. Dat gaat goed. Er zijn veel dagen waarop ik met een koptelefoon op animaties maak of zit te monteren.”

Maartje: „Ik had een bureautje in de slaapkamer, maar op een gegeven moment zat ik daar dag en nacht. Een assistent of collega kan je er niet uitnodigen, dus toen ben ik een kantoor gaan zoeken.”

Timo: „De wekker gaat rond half zeven, we staan op om zeven uur. Dan loop ik naar beneden, doe de haard aan en dan maken we samen de kinderen wakker. Daarna douche ik en kleed ik me snel aan. Ik smeer brood voor de kinderen, zet nog een keer koffie en daarna ga ik werken. Dat is meestal rond kwart voor acht. Ik werk tot een uur of half een en dan lunch ik. Soms zit ik daarna weer in mijn werkkamer om iets af te maken op de computer, maar het kan ook zijn dat ik een locatie bezoek of afspraken heb met een opdrachtgever.” Maartje: „Vier keer per jaar heb ik een groot project, bijvoorbeeld een online congres met 31 sprekers. In dat soort drukke periodes komt het weleens voor dat ik ’s ochtends om half zes mijn wekker zet om tot zeven uur te kunnen werken. De tijd tussen zeven en half negen ’s ochtends is heilig. Dan werk ik niet en ben ik met de kinderen. We knuffelen, ik neem de tijd voor ze en zorg ervoor dat ze op tijd op school zijn.”

Timo: „Ik probeer dagelijks een rondje te wandelen in het Amsterdamse Bos. Daarna werk ik weer verder. Rond een uur of zes maak ik het eten. Ja, ik kook altijd. Ik vind het leuk en ik kan het ook goed. Het is gewoon zo ingeburgerd bij ons.”

Maartje: „Rond een uur of half zeven kom ik thuis en eet ik wat de pot schaft en de pot is altijd lekker. Twee keer in de week komt er hulp in de huishouding, dat heb ik liever dan elke week uit eten. Als ik thuiskom, wil ik tijd hebben voor mijn kinderen.”

3D-printer

Timo: „Ik haal elke week de weekboodschappen. Een keer in de week rij ik naar de Lidl en dan gooi ik de auto vol. Er zijn ongeveer vijftien gerechten in de mix, dus als je twee weken bij ons hebt gegeten dan heb je ze allemaal een keer gehad.”

Maartje: „Na het eten praten we eerst nog even met de kinderen na. Daarna helpen we ze soms nog met huiswerk, kijken we een detective of we doen een spelletje.”

Timo: „We hebben geen avond meer zonder de kinderen. Rond een uur of half tien gaan ze naar bed. Half acht en wegwezen, die tijd is geweest.”

Maartje: „Omdat ik doordeweeks veel werk, doen we vaak iets leuks in het weekend. Ik breng Tom naar Zeeburg om te skateboarden of Timo doet 3D-printerdingen met Emma. Muziek vinden we ook belangrijk: we hebben een opnamestudio met een elektronisch drumstel, een keyboard, er hangen verschillende gitaren.”

Timo: „Het staat er, de kinderen kunnen het pakken. We willen eigenlijk een speeltuin voor de kinderen creëren. Daarom ook die 3D-printer. De helft heeft Emma betaald met haar eigen spaargeld.”

Maartje: „Ze heeft er ook voor gewerkt: ze heeft bij mij op kantoor welkomstpakketjes gemaakt voor sprekers.”

Timo: „Alle creatieve mogelijkheden die er maar zijn, willen we stimuleren. We zien het als onderdeel van de opvoeding. Tom zit op gitaarles en Emma op pianoles. Op een gegeven moment zeggen ze dan: ‘Ik heb er geen zin meer in’. Nou, dat is dan maar zo – of ze gaan ermee door. Maar dan kunnen ze in ieder geval niet zeggen dat ze de kans niet hebben gekregen.”

Maartje: „Oh, is dat het, haha. We hebben ook een huisje op Bakkum, daar gaan we in het weekend vaak heen. Dan is het lekker barbecuen en naar het strand, boekje lezen en geen laptops mee.”

Hoe doen zij het? Spitsuur Timo: „Vrijdagmiddag, want dan moeten ook de boodschappen worden gedaan, is Maria hier aan het schoonmaken en zijn de kinderen thuis.” Hulp Op dinsdag en vrijdag hulp in de huishouding. Boodschappen Timo rijdt een keer in de week naar de Lidl en gooit de auto vol. Huisdieren Twee katten, Jut en Juul. Laatste grote uitgave Vakantie, een piano en een dure autoreparatie. Timo: „De piano was meer een impulsieve uitgave van Maartje.” Woning Koopappartement aan de rand van Amsterdam: twee verdiepingen, 150 vierkante meter. Naar bed Om tien uur liggen ze er vaak wel in, Maartje werkt soms door tot half een. Auto Een BMW 3 en een BMW 1, een gezinsauto en de auto die Maartje gebruikt voor haar werk.