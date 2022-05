Koen Bouwman wint zware etappe in Giro d’Italia

Koen Bouwman heeft vrijdag de zevende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De renner van Jumbo-Visma versloeg onder meer landgenoten Bauke Mollema en Tom Dumoulin in een rit over 196 kilometer vol beklimmingen. Het is de tweede keer deze Giro dat een Nederlander een etappe wint, na de overwinning van Mathieu van der Poel in de openingsrit.

De etappe met meer dan vierduizend hoogtemeters werd beschouwd als een van de lastigste deze Giro. Op zo’n 30 kilometer van de finish ontstond een kopgroep met daarin Dumoulin, Mollema, Bouwman en de Italiaan Davide Formolo. Bouwman zette uiteindelijk de sprint in die hem de overwinning bezorgde. Mollema eindigde als tweede.

Voor de 28-jarige Bouwman, die de nieuwe leider is in het bergklassement, is het de tweede professionele zege in zijn loopbaan. De Spanjaard Juan Pedro López blijft de leider in het algemeen klassement. De beste Nederlander in het algemeen klassement is Wilco Kelderman. Hij staat op de zesde plaats. Zaterdag wordt er in de achtste etappe in en rondom Napels gereden.