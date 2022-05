Vlak voor een souvenirwinkel in Amsterdam houdt een buitenlandse toerist mij staande. Weet ik misschien waar zij de „colored canal houses” kan vinden? Ik vermoed dat zij de grachtenhuizen zoekt en wijs haar de weg naar de grachtengordel. Maar nee, die heeft ze al gezien. Ze bedoelt de huizen die in allerlei kleuren zijn geschilderd. Als ik haar niet begrijpend aankijk, wijst ze ter verduidelijking op de vrolijk gekleurde ijskastmagneten van grachtenpandjes op het rek voor de winkel.

