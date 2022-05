Israëlische veiligheidspolitie slaat in op rouwstoet gedode journalist

De Israëlische veiligheidspolitie heeft vrijdag in Oost-Jeruzalem geweld gebruikt tegen de rouwstoet van de woensdag gedode journalist Shireen Abu Akleh. Al Jazeera meldt dat Israëlische autoriteiten het er niet mee eens zijn dat de rouwstoet een processie houdt met de kist. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Op beelden van Al Jazeera, de werkgever van Abu Akleh, is te zien hoe flink wordt ingeslagen op de rouwstoet. De kist waar de gedode journalist in ligt wordt ternauwernood in de lucht gehouden. Volgens het Arabische nieuwsmedium begonnen Israëlische veiligheidstroepen op de rouwstoet in te slaan toen deze zich vanaf het ziekenhuis richting de Kathedraal van de Aankondiging van de Maagd in Oost-Jeruzalem begon te bewegen. Israëlische autoriteiten willen dat de kist per lijkwagen wordt vervoerd, vermoedelijk uit angst dat de rouwstoet op een demonstratie zou uitlopen, schrijft persbureau AP.

De politie stelt dat „honderden mensen de openbare orde” hebben verstoord door met stenen naar agenten te gooien. De autoriteiten hebben vooralsnog geen bewijzen hiervan gegeven. Op videobeelden zou te horen zijn dat de politie de menigte opdraagt te stoppen met het zingen van „[Palestijnse] nationalistische liederen”, schrijft persbureau AFP.

Laatste eer

De kist is inmiddels in de kathedraal aangekomen en de uitvaartdienst is van start gegaan. Een journalist van Al Jazeera heeft gezegd dat islamitische rouwenden, die Abu Akleh een laatste eer willen bewijzen, de toegang tot de kerk wordt ontzegd. Een priester, die niet bij naam wordt genoemd, zou hebben gezegd dat zijn gemeenschap „niet gelooft in de liefde voor macht, maar in de macht van liefde”.

Abu Akleh (51) werd woensdag tijdens haar werkzaamheden doodgeschoten in een vluchtelingenkamp in de Palestijnse stad Jenin. Ze deed daar verslag van Israëlische invallen in huizen van vermeende Palestijnse strijders. Haar werkgever en collega’s stellen dat Abu Akleh door een Israëlische sluipschutter is geraakt. Ze droeg een veiligheidshelm- en vest waaruit duidelijk kon worden afgeleid dat ze tot de media behoorde. Kort daarna bezweek ze aan haar verwondingen.

Israëls lezing over wat er precies is gebeurd is inmiddels meerdere keren veranderd. Israëlische autoriteiten stelden eerst dat Abu Akleh uit zelfverdediging was neergeschoten. Later suggereerde de Israëlische premier Naftali Bennet dat de journalist misschien wel door Palestijns vuur om het leven is gekomen. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem heeft deze verklaring onderuit gehaald. Abu Akleh bevond zich op een plek buiten het zicht van Palestijnse strijders, zo concludeerde de organisatie.

Hoewel Israël aan de Palestijnse autoriteiten heeft aangeboden om een gezamenlijk onderzoek naar de toedracht van haar dood, weigeren de Palestijnen dit. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft gezegd dat hij haar dood, die hij naar eigen zeggen als een oorlogsmisdrijf beschouwt, aanhangig wil maken bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.