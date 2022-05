Sinds het terugtreden van Lilianne Ploumen als partijleider van de PvdA en een opiniestuk van partijkopstukken Frans Timmermans en Marjolein Moorman in de Volkskrant, heeft de discussie over vergaande samenwerking, of zelfs een fusie, tussen de PvdA en GroenLinks een vlucht genomen. De voor- en tegenargumenten voor een dergelijke samenwerking worden driftig besproken, onder meer in NRC. Wat opvalt aan die discussie is dat deze zich vooral toespitst op de vraag of de PvdA haar rijke geschiedenis niet verkwanselt als zij fuseert en culturele verschillen tussen beide partijen.

Floris Burgers is als antropoloog verbonden aan de Universiteit van East Anglia en PvdA-lid.

Timmermans en Moorman richten zich niet voor niets al in de eerste alinea van hun pleidooi tot mensen die zich te druk maken om partijhistorie: „idealen zijn als lantaarnpalen: zij verlichten de weg die wij moeten gaan. Maar wie zich dronken van nostalgie aan zo’n paal vastklampt, komt geen stap verder”. Ook de bijdrage van historici Karin van Leeuwen en Naomi Woltring in NRC (17/4) richt zich op de vraag of fuseren past in de sociaal-democratische traditie.

Over het programma van een eventuele nieuwe partij wordt veel minder publiek debat gevoerd, terwijl juist die discussie hard nodig is. Allereerst omdat er fundamentele ideologische verschillen zijn tussen de twee partijen. Oud PvdA-voorzitter Hans Spekman – tegenstander – had gelijk toen hij zei dat GroenLinks veel dichter bij het liberalisme staat dan de PvdA.

Individuele vrijheid

In haar politieke memoires, opgeschreven in Pluche (2016), geeft Femke Halsema aan dat zij welbewust koos „voor individualisme boven het belang van de gemeenschap en de sociale groep” toen zij begin deze eeuw de koers van GroenLinks uitzette. Individuele vrijheid is sindsdien een belangrijk aspect van de ideologie van de partij, die vervolgens weinig ziet in een overheid die zich bemoeit met de sociale relaties van mensen. Het nastreven van individuele vrijheid gaat niet altijd goed samen met de uitgangspunten van de sociaal-democratie – de ideologische leer van de PvdA.

Sterker nog, zoals Edmund Fawcett schrijft in Liberalisme. Het verhaal van een idee , ontstond de sociaal-democratie als reactie op het liberalisme, omdat deze ideologie te weinig gericht zou zijn op het samenbrengen van groepen mensen. Sociaal-democraten hechten meer aan het stimuleren van sociale cohesie en gemeenschapszin, hetgeen zij trachten te bereiken door middel van een overheid die een te grote kloof tussen arm en rijk voorkomt, maar ook buurthuizen en gemeenschappelijk bezit stimuleert.

Kortom, er zit een zeker spanningsveld tussen liberale vrijheidsidealen (GroenLinks) en sociale samenhang (PvdA)

Kortom, er zit een zeker spanningsveld tussen liberale vrijheidsidealen (GroenLinks) en sociale samenhang (PvdA) . Dit spanningsveld staat niet per se een fusie in de weg, maar vraagt wel om een stevig ideologisch debat. Zeker in een context waarin er steeds meer getwijfeld wordt aan het soort individualisme dat zaken als digitalisering, doorgeslagen marktwerking, flexibilisering van de arbeidsmarkt en kosmopolitisme de afgelopen jaren in de hand werkte.

Lees ook: Hoe verlopen de fusieplannen tussen PvdA en GroenLinks op lokaal niveau?

Naast dergelijke inhoudelijke verschillen zit er een fundamenteel verschil in hoe zwaar de PvdA en GroenLinks aan specifieke politieke thema’s tillen. Dat is de tweede reden dat inhoudelijk debat nodig is. Beide partijen mogen dan vergelijkbaar denken over het klimaat en sociale zekerheid, het belang dat zij hechten aan die thema’s verschilt. De namen van de partijen spreken wat dat betreft boekdelen. Wat worden de speerpunten van een eventueel nieuwe partij? Klimaat of arbeid? Groen of rood? Dat zijn inhoudelijk relevante vragen, waar niet meteen overeenstemming over zal zijn.

Gestaag zetelverlies

De derde en belangrijkste reden voor dit debat vloeit voort uit het gestage zetelverlies van zowel de PvdA als GroenLinks van de afgelopen jaren. Dat juist nu gesprekken over vergaande samenwerking wél van de grond komen, komt niet zozeer omdat beide partijen ongeveer even groot zijn, maar vooral omdat ze even klein zijn. Kennelijk spraken de ideeën van de beide partijen steeds minder kiezers aan. Om succesvol te worden, moet een eventuele fusiepartij dan ook een partij zijn met nieuwe ideeën, die een breder electoraat aanspreken. Als zo’n partij uitsluitend oude ideeën in een nieuw jasje steekt, dan zal electoraal succes uitblijven.

Moorman en Timmermans geloven dat de linkse doorbraak die volgens hen nodig is om de samenleving verder te helpen een samenwerking met GroenLinks kan zijn. „Simpelweg, omdat je samen sterker staat”, zo schrijven zij. Maar om samen sterker te staan moet het beste van beide werelden verenigd worden in nieuwe principes, denkwijzen en oplossingen. Daarvoor moet het traject naar een eventuele fusie meer stevige debatten tussen GroenLinks en PvdA bevatten. Het is te hopen dat de frictie die dit met zich meebrengt, de energie oplevert voor lantaarnpalen om mensen de weg te wijzen.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven