De gelaagdheid van de smeltende smiley

Heeft u de emoji met het smeltende gezichtje al gebruikt? Of de saluerende smiley? De zwangere man? En heeft u de trol al ontdekt? Eens in de zoveel tijd worden de emoji-opties uitgebreid en komen ze beschikbaar in communicatie-apps en op sociale media. Van de nieuwe toevoegingen is de ‘smeltende smiley’ snel een persoonlijke favoriet geworden, al snapt niet iedereen hem. „Wat betekent deze emoji?” vroeg socioloog Nancy Wang Yuen zich af op Twitter.

Het online naslagwerk Emojipedia biedt hulp. „Kan letterlijk worden gebruikt om over extreme hitte te praten. Kan ook metaforisch worden gebruikt om te praten over verlegenheid, schaamte of angst.” Dit figuurtje past goed bij de huidige tijd. Ondanks de dreiging van een klimaatramp proberen we toch nog te lachen. Tenminste, zo vul ik hem in. Ook emoji-expert Lilian Stolk (ze schreef er een boek over) is fan van het smeltende gezichtje, vertelt ze aan de telefoon. Deze en een andere nieuwkomers, zoals een gezichtje bestaande uit gestippelde lijntjes, hebben een bepaalde ambiguïteit die zij kan waarderen. „Het is niet helemaal duidelijk wat ze betekenen en er zit een dubbele laag in.” Stolk krijgt vaak de vraag of de emoji’s hierdoor niet te ingewikkeld worden. Ontstaan er misverstanden in de communicatie?

„Ik denk dat het meevalt. Je gebruikt het in een bepaalde context. Zeker bij deze nieuwe emoji’s weet eigenlijk niemand echt de betekenis, maar zodra je het in een bepaalde situatie gebruikt is het duidelijk. Dat is de aantrekkingskracht, dat je zelf kan bedenken waar die emoji voor staat.” Aan de toevoegingen gaat een lang proces vooraf: nieuwkomers worden goedgekeurd door het internationale consortium Unicode, waar onder meer bedrijven als Apple en Google lid zijn.

Diversiteit

Stolk, tevens mede-oprichter van het internetcultuurplatform The Hmm, volgt de updates van het Unicode Consortium kritisch. Er wordt tegenwoordig veel gedaan om de diversiteit van de wereld te weerspiegelen, maar de keuzes missen soms een duidelijke lijn. En moeten de techbedrijven ook hier zo veel invloed hebben? „Natuurlijk is het supergoed dat er meer diversiteit is, iedereen moet zich gerepresenteerd voelen. Dat de illustraties steeds specifieker worden is wel lastig.” Als voorbeeld geeft ze de dans-emoji. „Dat was een flamencodanseres, in eerste instantie een witte vrouw met bruin haar. Toen kwamen er meer huidskleuren, haarkleuren en danssoorten bij.” Dat kan anders, denkt ze. „Google heeft eens een soort een Barbapapa-achtig figuur bedacht die een dansje deed. Dat kan staan voor álle soorten mensen, genders en culturen. Daar zou men meer op moeten focussen. Want als je probeert de hele wereld te vertalen naar plaatjes, dan wordt het wel heel veel. En uiteindelijk mis je nog steeds dingen.”

Meer transparantie bij het selectieproces zou helpen, aldus Stolk. „Een emoji voor menstruatie werd bijvoorbeeld te specifiek gevonden. Terwijl de helft van de wereld daarmee te maken heeft.” Het voorstel voor een onderbroek met een bloeddruppel kwam er niet door. „Uiteindelijk is er wel een bloeddruppel toegevoegd, zonder onderbroek. Het idee is: die druppel kan voor meer dingen staan dan alleen menstruatie. Daar ben ik ook wel voor, je wilt niet met tienduizenden emoji’s op ons toetsenbord eindigen. Maar dan moet je ook in andere gevallen zo’n beslissing maken. Volgens mij is het goed als gebruikers meer worden betrokken bij dat proces.”