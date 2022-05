Op dezelfde dag én Jeroen Brouwers én Henk Groot dood, God kent weer eens geen genade. Het nadeel – en niet het enige – van oud worden is dat er om je heen zo ontstellend veel gestorven wordt. Kan dat niet eens ophouden? Jawel, dat kan, heel goed zelfs, maar alleen als je er zelf mee moet ophouden.

Op een onbewaakt ogenblik rommel ik in spullen die ik allang had moeten opruimen omdat ze tot lang vervlogen tijden behoren. Ik stel het steeds uit, want ik weet dat een schifting te veel nutteloze weemoed zal oproepen.

Kijk, daar is een aan George Orwell gewijd nummer van december 1983 van het toenmalige (onverbiddelijk woord) literaire tijdschrift Bzzlletin, uitgegeven door de stichting Bzztôh. Op de achterzijde prijkt een aankondiging van door Bzztôh georganiseerde literaire bijeenkomsten. Op maandag 6 februari 1984 leest J.M.A. Biesheuvel in het Haagse HOT Theater verhalen voor en zal Willem Otterspeer in gesprek gaan met Karel van het Reve. Op maandag 19 maart zal in hetzelfde theater over de roman Het verdriet van België van Hugo Claus worden gepraat, samen met de schrijver zelf en Frans Boenders, Freddy de Vree en Graa Boomsma. In De Wijnkelder is op 17 februari een literaire salon met Inez van Dullemen en Maurits Mok.

Biesheuvel, Karel van het Reve, Claus, De Vree, Van Dullemen, Mok – ze bestonden nog. Je kon zomaar een Haags theatertje binnenstappen om naar ze te luisteren. Misschien deed je het niet, misschien ging je liever naar het voetballen (Henk Groot!) – maar het kón.

De redactie van Bzzlletin bestond uit Johan Diepstraten en Phil Muysson, beiden toegewijde literatuurliefhebbers, inmiddels ook overleden. Diepstraten interviewde schrijvers, Muysson bestuurde Bzztôh. Het was altijd lastig om met Diepstraten over Brouwers te praten. Ik las Brouwers graag, al kreeg ik op den duur moeite met zijn neiging tot pathos, maar Diepstraten was een van de vele bijrolspelers in het literatuurbedrijf aan wie Brouwers een grote hekel had.

Brouwers had weinig oog voor het nut van zulke liefhebbers. Wie een bundel als Hamerstukken van Brouwers doorneemt, komt al zijn zondebokken – „literatuurluizen” noemde hij ze – tegen. Hij heeft woedende pamfletten tegen hen geschreven, soms ter zake, soms overdreven.

In de jaren zeventig had Brouwers grote invloed met deze polemieken. Ik werkte in 1978 op de kunstredactie van de Volkskrant toen Brouwers de literaire redactie van die krant, en met name de criticus Pierre Spaninks, keihard aanviel. Dat viel slecht bij die afdeling, maar het voorkwam niet dat columnist Jan Blokker, kort daarna aangetreden als adjunct-hoofdredacteur, Brouwers vroeg om medewerker te worden; Blokker was het eens met de kritiek van Brouwers.

Toch moet Brouwers in die jaren ook veel vijanden hebben gemaakt. Heeft hij daardoor de P.C. Hooftprijs nooit gekregen, ook al had hij die met zijn brede oeuvre zeker verdiend? Maar waarom kreeg hij dan wel al die andere literaire prijzen? Ach, misschien heeft het hem niet gedeerd. De uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan Harry Mulisch in 1977 vergeleek hij met „het niveau van het hbs-jongensfeestje”, met het daarbij horende „wezenloze gekeutel en geginnegap”. Daar hield Brouwers niet van, luchtigheid was hem vreemd, literatuur was een zaak van heilige ernst.