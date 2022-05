Estelle Griswold (links), medisch adviseur en directeur van de Planned Parenthood kliniek in New Haven, en Ernest Jahncke, voorzitter van de Parenthood League of Connecticut, reageren in juni 1965 op een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof waarmee contraceptie werd gelegaliseerd voor getrouwde stellen. Het Hof bepaalde bij die uitspraak dat mannen en vrouwen recht op privacy hebben bij het nemen van beslissingen over hun seksuele gezondheid.

Foto Bettmann / CORBIS