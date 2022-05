Borrell: nog eens 500 miljoen euro aan militaire steun Oekraïne

De Europese Unie zal Oekraïne nog eens 500 miljoen euro aan militaire steun verlenen. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell vrijdag gezegd tijdens een persmoment voorafgaand aan een G7-bijeenkomst later op vrijdag, meldt persbureau Reuters. Het totaalbedrag aan militaire steun vanuit de EU komt daarmee op 2 miljard euro.

De militaire steun zou bedoeld zijn voor zware wapens, zoals tanks en artillerie. Borrell spreekt van „een nieuwe impuls”. Hij zegt dat er op Rusland meer druk zal worden uitgeoefend „met economische sancties en de voortzetting van het internationale isolement van Rusland en het tegengaan van desinformatie”. Borrell is er bovendien „zeker van” dat er in de komende dagen een akkoord wordt bereikt over een boycot op Russische olie. „We moeten af ​​van de olieafhankelijkheid van Rusland”, zei hij.

‘Agressieve en strijdlustige speler’

Eerder op de dag zei ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss dat het „erg belangrijk” is om de druk op Rusland vol te houden door meer wapens aan Oekraïne te leveren en verdere sancties op te leggen. Vrijdag komen de buitenlandministers van de G7-landen bijeen in Noord-Duitsland om de situatie in Oekraïne te bespreken. Als vrijdag geen overeenstemming bereikt wordt, dan moet het maandag tijdens een nieuw overleg gebeuren, aldus Borrell.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vindt dat „de EU is geëvolueerd van een constructief economisch platform, zoals het werd opgericht, tot een agressieve en strijdlustige speler die zijn ambities ver buiten het Europese continent laat zien”, zo zei hij vrijdag tijdens een persconferentie volgens persbureau AFP.

