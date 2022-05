Avondje vol met visuele gekkigheid met Zweden als grootste kanshebber

Vanaf de eerste minuten, waarin een Finse popmetalzanger in een gele regenjas zijn gele ballon oplaat, weet je: ook de tweede show van het Eurovisie Songfestival wordt weer een avondje vol visuele gekkigheid. Dan moet de glamrocker uit San Moreno nog komen, die een rodeostier bestijgt en met zijn gitarist zoent, omringd door gouden kooien. En wat te denken van de Servische zangeres die haar handen wast in een post-covid-reinigingsritueel, omringt door hygiëne-apostelen.

Donderdagavond was in Turijn de tweede halve finale van het Songfestival. Opvallend waren de diverse sterk zingende tenoren, en de liedjes over zelfacceptatie en het omarmen van anders zijn. Zo bezong de Australische zanger zijn worsteling met Asperger en homoseksualiteit, met zijn gelaat verscholen achter een gezichtssluier van juwelen.

Songfestivalliedjes zijn vaak imitaties van reguliere top-40-pop, en verwijzen geregeld naar eerdere successen. Zo lijkt de glamrock uit San Marino op Maneskin, de Italiaanse winnaar van vorig jaar, en doen de hoge uithalen van de Poolse tenor denken aan Duncan Laurence, de Nederlandse winnaar van 2019. En die Zweedse zangeres die op de grond zat met blote voeten; was dat niet precies wat de Nederlandse Michelle deed in 2001? De Zweedse bracht de blote-voeten-score van het festival overigens op achtentwintig (de eerste twee waren van Sandy Shaw in 1967).

Sheldon Riley uit Australie tijdens de tweede halve finale van het Songfestival in Turijn. Foto Sarah Louise Bennett / EBU

Oekraïne favoriet

Van de tien landen die zich donderdagavond plaatsten voor de finale, is zesvoudig winnaar Zweden de grote kanshebber, volgens de gokkantoren. Hoewel: Oekraïne is al maanden huizenhoog favoriet voor de zege zaterdag; vermoedelijk komt niemand daar langs. De andere landen die zich donderdag kwalificeerden zijn: België (soulzanger met zilveren jasje), Tsjechië (lekker dansnummer, ontploffende David van Michelangelo), Azerbeidzjan (sterke balladzanger met baardje), Polen (sterke balladzanger met baardje 2), Finland (1980s-popmetal), Estland (spaghettiwestern), Australië (gezichtssluier), Roemenië (vrolijke disco-act), Servië (handen wassen).

Voor Nederland doet S10 mee met ‘De Diepte’, een breekbare terugblik op de depressieve tiener die zij was.