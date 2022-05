‘Ajax werkt niet mee aan tuchtrechtelijk onderzoek in kwestie-Overmars’

Het tuchtrechtelijke onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij Ajax verloopt „zeer moeilijk”. Dat melden onderzoekers van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) aan de NOS. Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van het vertrek van voormalig Ajax-directeur Marc Overmars, nadat onder meer bleek dat hij dickpicks naar vrouwelijke collega’s had gestuurd. Zowel de club als Overmars werken niet mee. Ook slachtoffers hebben zich volgens het instituut nog niet gemeld.

Henk van Aller, adjunct-directeur van het ISR, zegt tegen de NOS dat Ajax informatie achterhoudt en slechts formeel heeft voldaan aan de meldplicht rondom overschrijdend gedrag door in februari een melding te doen. „Er heeft al wel een gesprek plaatsgevonden door ISR-onderzoekers met Van der Sar, daarin is echter summiere informatie verstrekt”, aldus Van Aller. Een eigen onderzoek dat de voetbalclub liet doen naar grensoverschrijdend gedrag is tot op heden niet gedeeld met het ISR, ondanks dat bleek dat inderdaad „een aantal vrouwen” binnen Ajax te maken kreeg met ongewenst gedrag.

Marc Overmars is door het ISR benaderd via zijn advocaat, zeggen de onderzoekers, maar heeft niet gereageerd. Het onderzoeksinstituut zegt daarnaast dat tot nu toe nog niemand vanuit Ajax zich gemeld heeft met een melding over ongewenst gedrag. „Dit is een buikpijndossier aan het worden”, zegt ISR-voorzitter Dick van Steenbeek tegen de NOS. „We hebben geen enkel machtsmiddel om mensen te dwingen om mee te werken.”

Mogelijke bemiddeling door KNVB

Volgens het ISR moeten bestuurders van sportclubs melding maken als ze op de hoogte zijn van ongewenst gedrag. In de reglementen van het ISR zou echter niet staan in hoeverre er meegewerkt dient te worden aan onderzoeken. „We moeten vertrouwen op de medewerking van mensen. Bevoegdheden om bepaalde informatie te vorderen, zoals het Openbaar Ministerie, hebben wij niet”, aldus Van Steenbeek.

Een van de opties die het ISR momenteel afweegt is bemiddeling door de KNVB. De voetbalbond is inmiddels op de hoogte van het gebrek aan medewerking door Ajax. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op de hoogte gesteld. Het ISR zegt als laatste optie een nieuw tuchtrechtelijk onderzoek te overwegen, waarbij in plaats van de kwestie-Overmars Ajax als club centraal staat. In dat onderzoek zal het mogelijk schenden van de meldplicht centraal staan.