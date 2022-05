Aanbidding in een hulpgrot

In 1858 verscheen de Heilige Maagd Maria in de Grot van Massabielle. Molenaarsdochter Bernadette Soubirous (14) verzamelde brandhout, toen ze de wind hoorde suizen. Niets bewoog, los van één wilde roos in de grot. Plots scheen er een fel licht, een vrouw in wit gewaad, gekroond met een rozenkrans, vertoonde zich in de opening. Het was de eerste van achttien verschijningen.

Zes miljoen pelgrims komen jaarlijks naar deze grot in Lourdes – de grootste bedevaartsplek van Frankrijk. Ze bidden er, en drinken van het bronwater. Zeventig mensen zijn door het heilzame water genezen, volgens de Katholieke Kerk; de laatste in 2018.

Deze foto’s tonen verschillende ‘Lourdesgrotten’. Geen ervan is ‘de échte’. Kerken en geloofsgemeenschappen bouwden namelijk hun eigen grotten, bedoeld om het Zuid-Franse bedevaartsoord dichterbij te brengen. Het zijn replica’s. Hulpgrotten.

In Vlaanderen zijn er naar schatting tweeduizend Lourdesgrotten, allemaal met nep-rots en Mariabeeld. Tijdens de coronacrisis raakte fotograaf Fleur Wiersma geïnteresseerd in het fenomeen. Ze zag Tom Waes op televisie een Vlaamse Lourdesgrot bezoeken en dacht: hebben we die in Nederland ook?

Ze vond er honderden. Ze kwam in een Utrechtse kloostertuin, waar een in roze geklede non als Bernadette voor Maria staat. In een Lourdesgrotje dat als een bushokje langs de weg staat. En in een kerkje waar de piepschuimen Lourdesgrot negen dagen per jaar uit de schuur mag, voor de noveen.

In het Brabantse Mariahout staat sinds 1932 een exacte kopie van de Grot van Massabielle – 10 meter hoog, 25 meter breed: een van de grootste Lourdesgrotten van Nederland. Bij de ingang is een steen geplaatst, gehouwen uit de echte grot, mensen kunnen ’m aanraken tijdens het bidden. Wiersma: „Je kan er lacherig over doen, al die mensen bij een kopie. Maar zij zien het niet zo, het is een plek voor samenkomst, bezinning. En allemaal vinden ze hun Lourdesgrot de mooiste.”