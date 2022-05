‘Zo leren we meer over de evolutie van het universum’

En dat is twee. Donderdagmiddag presenteerde een internationaal team astronomen de eerste foto van het zwarte gat in het centrum van de Melkweg. Deze foto van Sagittarius A* (Sgr A*) komt drie jaar nadat het zwarte gat M87* in het centrum van sterrenstel Messier 87 aan de wereld werd getoond. Sera Markoff, astrofysicus aan de Universiteit van Amsterdam, is medevoorzitter van de wetenschapsraad van Event Horizon Telescope (EHT), het telescopennetwerk waarmee beide foto’s gemaakt zijn.

Foto Bastiaan Heus

Waarom wilden jullie zo graag nóg een foto van een zwart gat?

„Onder meer om iets te leren over de evolutie van het universum. Zwarte gaten zitten niet stil in een sterrenstelsel. Ze beïnvloeden dat sterrenstelsel – en zo ook hoe het heelal eruitziet. Zo kunnen zwarte gaten sterrenstelsels laten stoppen met groeien. Nieuwe sterren ontstaan uit koud gas, maar omdat zwarte gaten juist veel hitte kunnen afgeven, kunnen ze de formatie van nieuwe sterren tegenhouden.”

Wat viel u het meest op aan de foto?

„Dat de gloeiende ring materie rondom het zwarte gat er precies zo uitzag als de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein voorspelde. Bij M87* was dat al zo, maar of dat ook gold voor Sgr A* was nog maar de vraag. Sgr A*, ons eigen zwarte gat, is anders dan M87*: het is veel kleiner en zit in een andere omgeving.”

Wat willen jullie verder onderzoeken in de data?

„We willen bijvoorbeeld de twee zwarte gaten met elkaar gaan vergelijken, om iets te kunnen zeggen over de ontwikkeling van zwarte gaten. Sgr A* mag dan wel bijzonder zijn voor ons, maar ieder sterrenstelsel heeft zo’n zwart gat in zijn centrum en ze gedragen zich bijna allemaal zoals die van ons: passief. M87* daarentegen is juist actief, hij stoot een enorme straal van materie uit, een jet. We denken dat het gat uit onze Melkweg dat vroeger ook deed en in de toekomst weer gaat doen. Vermoedelijk gaan alle zwarte gaten van dit soort, dus in het centrum van een sterrenstelsel, over miljarden jaren, van een passieve fase naar een actieve fase en daarna weer andersom. Door de twee zwarte gaten in verschillende fases met elkaar te vergelijken, kunnen we wellicht iets leren over die verandering.”

Het doel van de EHT was om Sgr A* op de foto te zetten. Dat is gelukt. Gaan jullie nog meer foto’s maken?

„De nu gepresenteerde foto is gemaakt met data uit 2017. In de tussentijd zijn er drie telescopen toegevoegd en we hebben in 2018 en 2022 nieuwe opnames gemaakt van Sgr A*. Wellicht is die data nog beter, of misschien kunnen we wel een filmpje maken van Sgr A*. Nu we de eerste foto’s uit de data hebben gehaald lukt het de volgende keer hopelijk sneller.”

Wat hoop je uit die nieuwe beelden te halen?

„Dan kunnen we bijvoorbeeld met nog meer zekerheid zeggen dat de algemene relativiteitstheorie van Einstein klopt. De foto van Sgr A* is interessant, maar dit zwarte gat is relatief klein. De radius van de waarnemingshorizon van Sgr A* – de grens rondom een zwart gat waarachter zelfs licht niet meer kan ontsnappen – is ongeveer zo’n zes miljoen kilometer. Door zijn relatief kleine afmeting draait materie snel om het zwarte gat, waardoor het er steeds anders uitziet. Als we een filmpje hebben, kunnen we nog beter zien wat er precies gebeurt rond het zwarte gat in de Melkweg.”