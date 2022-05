Maurits von Martels, tot maart vorig jaar Tweede Kamerlid, had in het najaar zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Hij stapte over naar de BoerBurgerBeweging en op een terras in Dalfsen, deze maandag, leest hij voor wat Wopke Hoekstra hem daarna appte: „Ik snap het niet. Je bent vier jaar Kamerlid geweest voor ons. Puntje, puntje, puntje.”

Von Martels denkt dat Hoekstra hem ondankbaar vindt. Maar hij is, zegt hij, wél dankbaar. „Het CDA zette mij op de lijst.” Dat was in 2017. Hij kreeg plek 44, onverkiesbaar. Door een eigen campagne onder boeren, Von Martels heeft zelf een melkveebedrijf, was hij met 21.510 voorkeurstemmen toch in de Tweede Kamer gekomen. Maar daar mocht hij van het CDA niet het woord voeren over landbouw en in 2021 kreeg hij weer een onverkiesbare plek. Een nieuwe campagne durfde hij niet aan. „Ik had niks voor de boeren kunnen doen.”

Dat ze in februari in een lange rij tractors langs zijn huis kwamen rijden om hem te bedanken voor zijn werk in Den Haag, kon hij eerst nauwelijks geloven. „Er kwam geen eind aan.” Zij toeterden, hij zwaaide. Tranen in zijn ogen.

Caroline van der Plas had het voor hem georganiseerd. Ze gaf hem een gratis lidmaatschapskaart van BBB, maar die wilde Maurits von Martels niet. Zijn vrouw Aimée wel. In oktober bleek uit een peiling onder boeren dat nog maar 4 procent van hen op het CDA wilde stemmen en volgens CDA-Kamerlid Derk Boswijk kwam dat omdat radicale actiegroepen en BBB het CDA steeds maar weer neerzetten als „vijand van de boeren”. Toen had Von Martels er genoeg van. „Als je niet wilt inzien dat je zélf iets fout doet, wordt het niets meer.”

Nu doet hij fanatiek zijn best voor BBB. Hij vraagt mensen die hij nog kent uit de lokale politiek – hij was raadslid en wethouder in Dalfsen – of ze zich nog wel thuis voelen in hun partij. Zo haalde hij oud-VVD-wethouder Ilona Lagas uit Ommen over om mee te doen aan BBB. Ze is op maandag meegekomen naar het terras. Deze week, vrijdag, geven ze in Haaksbergen samen les over politiek aan twintig Overijsselse BBB’ers die graag op de lijst willen voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. En vanaf juni houden ze in een café een politiek spreekuur, elke twee maanden: ‘Buurten met BBB’.

Von Martels (61) is sinds vorig jaar weer zelf zijn koeien gaan melken. Maar nu wil hij misschien ook Statenlid worden. Of gedeputeerde. Maar het liefst: Tweede Kamerlid. In haar werkkamer in Den Haag zegt Caroline van der Plas dinsdag dat ze hem er na de volgende verkiezingen graag bij wil hebben.

In Dalfsen leest Von Martels nóg een bericht voor van Wopke Hoekstra, uit december. Hoekstra wilde hem „weer binnenboord halen”. „Laat jij het maar weten als dat een begaanbare route is.”

Nee natuurlijk, zegt Von Martels. „Dat zou toch heel raar zijn?”

