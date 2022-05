Waar blijft hier het protest tegen ‘te dikke’ auto’s?

In Londen lieten activisten die zich de Tyre Extinguishers (‘bandblussers’) noemen, vorige maand in één nacht de banden van 120 SUV’s tegelijk leeglopen in een paar dure wijken.

Op tyreextinguishers.com schrijven de initiatiefnemers: „We verdedigen onszelf tegen klimaatverandering, luchtvervuiling en gevaarlijke bestuurders. Het herhaaldelijk leeg laten lopen van banden en het aanmoedigen van anderen om dat ook te doen, verandert een klein ongemak in een gigantisch obstakel om met dodelijke asobakken door onze straten te rijden.” De bandblussers leveren er een handleiding bij: je hebt groene linzen of couscous nodig.

Berlijn: zelfde verhaal, afgelopen februari. Stadsbreed op een donderdagochtend ineens bijna honderd auto’s met lege banden. En een briefje onder de ruitenwisser: ‘Fuck SUV’. In Gent, rond dezelfde tijd: een actie bij 200 auto’s met nepbloed en stickers.

Het zijn protesten die de discussie losmaken over de vraag hoeveel ruimte individuele verplaatsingsmachines moeten krijgen in de stad.

Wandelaars intimideren

Ook in Rotterdam (en de rest van Nederland) zijn er steeds meer mensen met auto’s die bijna de hele breedte van de weg innemen en niet meer op de parkeerplaatsen passen, terwijl ze met die wagens (vaak onbedoeld) wandelaars en fietsers intimideren en extra luchtvervuiling veroorzaken. Interessant: waarom is er wel een protest tegen es-joe-vies in Londen en Berlijn en Gent, maar niet hier?

Afgelopen week was er in Utrecht wel een protest tegen de plek die auto’s in het algemeen innemen in de publieke ruimte: een aantal parkeerplaatsen werd bezet gehouden door ‘dappere plantjes’. „We hebben het bedoeld als barrière. Als je erover heen rijdt, rij je bewust natuur kapot”, zeggen de initiatiefnemers.

Voor wie haar plek durft in te nemen, geven parkeerplaatsen veel speelruimte voor protest: zo is er ook een mevrouw die met een tent in de vorm van een auto haar parkeerrechten claimt. Zie verder International Park(ing) Day: elke parkeerplaats als een potentieel park. Park(ing) Day vindt jaarlijks in september plaats, ook in Rotterdam. Maar een protest tegen weer grotere auto’s, dat heb ik in Nederland nog niet verder zien gaan dan een idee voor stickers, met daarop de tekst: ‘Uw auto is te dik’.

Te dik, te vies, te hoog? In Indiana, Verenigde Staten, zette een journalist dertien kindjes op een rijtje achter elkaar voor een Cadillac Escalade op de grond. Daarna stapt de bestuurster in, die er tot haar schrik achter komt dat ze de voorste negen kindjes niet kan zien: hoe hoger de motorkap, hoe groter de dode hoek ervoor. Het video-verslag begint met een moeder die haar peuter zo heeft verloren.

Reuzenstap over obstakel

Staand komen kleine kinderen overigens ook nauwelijks boven de motorkap uit: Audi moest na een fel publiek protest op social media een commercial laten vallen waarin een kleuter tegen een motorkap aanleunt van een auto die haar omver lijkt te rijden.

Het grappigste protest tegen te grote auto’s dat ik ken, is een geintje dat je kunt uithalen als je er voorlangs moet oversteken. Dan kun je doen alsof je met een reuzenstap over een groot obstakel heen stapt.

De chauffeur van de te grote auto zal uitstappen om te kijken of hij wel kan doorrijden. Dit alles kan je filmen en op social media zetten. Er zijn talloze voorbeelden van, van over de hele wereld.

Thalia Verkade schrijft op deze plek om de week over het verkeer en de straten in Rotterdam, hoe we daarover praten en hoe die manier van praten van invloed is op hoe we erover denken

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven