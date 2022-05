Het is het begin van de zondagavond. Treinen hebben vertraging. Het is heel druk in de trein van Den Bosch naar Utrecht. De coupés zijn afgeladen vol. We staan en zitten op de trap van het laatste balkon, het is daar benauwd warm.

Plotseling verschijnt de conductrice met een onwel geworden passagier en vraagt of zij erdoor mogen, naar de ruimte van de machinist waar het koeler is.

Ze roept: „Waar komen jullie toch allemaal vandaan?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl