Verdachte van doden vrouw en kind in Geldermalsen in kritieke toestand na zelfmoordpoging

Een 40-jarige man die wordt verdacht van het doden van zijn 38-jarige partner en hun 6-jarige zoon in Geldermalsen, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een zelfmoordpoging. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland na berichtgeving van de Gelderlander. De man werd donderdagochtend gevonden in zijn Duitse cel, waar hij verbleef in afwachting van zijn overlevering aan Nederland.

De lichamen werden maandagochtend aangetroffen na een brand in hun woning aan de Emmalaan. Onderzocht wordt of de slachtoffers al voor die brand waren overleden. Later die dag riep de politie op sociale media op om uit te kijken naar een zwarte Renault en de bestuurder. De daaropvolgende nacht werd de verdachte aangehouden in zijn auto in Duitsland. Hij verscheen dinsdag voor het eerst voor de rechter in het Duitse Paderborn.

Waardoor de man in detentie een zelfmoordpoging kon doen, wordt nog onderzocht. Het OM schrijft daarover „in nauw contact” te staan met de Duitse justitie.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.